Maquiladoras se mantienen a la expectativa del conflicto T-MEC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Los inversionistas del sector maquilador se mantienen a la expectativa de lo que pueda suceder en torno al conflicto de política energética mexicana entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández.

Para el líder de la industria del ensamble, no se sabe en cuánto impactan en montos de inversión este tema de política energética y el de las disputas laborales contra México bajo el T-MEC.

"Hay mucha expectativa en el cierre de este año, de cómo vamos a capitalizar el T-MEC... por la expectativa más grande que tenemos de cierre, que es el panel de energía, cuál va a ser el posicionamiento de la nueva Secretaría de Economía y cómo vamos a fomentar la inversión y la tranquilidad del inversionista", a lo que se le agrega el hecho de que ya van seis Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida que se iniciaron contra México por supuestas violaciones laborales.

Por esas dificultades hay impacto. Sin embargo, añadió: "No tengo un monto de empresas que estén esperando a que se dé la resolución. Una vez que se dé la resolución vamos a ver si llega inversión. Hay una expectativa del inversionista de si sucede el panel y qué conclusiones puede haber".

Dijo que también les preocupa la falta de Estado de derecho en el país y el impacto que esto tiene en las inversiones que llegan al país.

Sobre las inversiones comentó que "este año se esperan cerca de 14 millones de dólares en activos fijos, cuando en promedio son 8 millones de dólares. La primera expectativa eran 12 millones de dólares en activos fijos".

No obstante, comentó que "no es que esté llegando más inversión, es que un 80% o 90% de esto es crecimiento de las plantas que se tienen ahorita, y es aprovechar la energía que se tiene, y aprovechar los recursos disponibles".

El presidente del Index dijo que la industria cerrará con un incremento de sus exportaciones de entre 3.7 y 4.2%. Sin embargo, es un porcentaje menor al 5% que regularmente se registra.

Además de que estimó que se habrán generado al cierre del 2022 aproximadamente 183 mil empleos más de los que se tuvo en diciembre de 2021 en la industria maquiladora.

Comentó que "lo que se espera para el año que entra es que sí baje la inversión, pero eso será a nivel mundial por los temas inflacionarios de Estados Unidos, se espera que en activos fijos se concreten y que lleguen entre 5 y 9 millones de dólares a México. Lo cual no es malo, sino volverías a los tiempos prepandémicos, pero este año sí nos marca una gran diferencia por lo que estamos pendientes".