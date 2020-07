Márquez, Freeland y Lighthizer dan mensaje por T-MEC

Los secretarios de comercio de los tres países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá enviaron en el primer minuto de la entrada en vigor del acuerdo, este 1 de julio, un mensaje en el que afirman el acuerdo dará grandes beneficios a la región.

Por una parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que el T-MEC ayudará a posicionar a México como centro exportador de vanguardia, ayudará a la integración económica de América del Norte.

"La certidumbre legal y nuevas oportunidades que generará el tratado permitirán contribuir a la recuperación por la pandemia del Covid-19", añadió en un video mensaje.

Para viceprimer ministra de Canadá, Chrystia Freeland, con el T-MEC se muestra que "estamos decididos a preservar, mejorar y construir para generaciones futuras".

Recordó que "actualizar y modernizar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) no fue fácil, hubo definitivamente días difíciles pero seguimos adelante y continuamos trabajando. Y el resultado es un acuerdo que no solo es equivalente al original, sino mejor".

Añadió que "es benéfico y justo para los tres socios comerciales se que la historia registrará este día como el hito que ayudó a vida más segura, próspera y libre".

En el mismo video mensaje, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó que "reemplazaron un tratado que muchos estadounidenses veían como injusto, anticuado y perjudicial con el acuerdo comercial de mayor alcance".

Para el representante estadounidense "el T-MEC contienen las obligaciones ambientales más completas de cualquier tratado comercial y es el primer acuerdo comercial con un mecanismo que asegura que no se verá superado por l evolución de nuestras economías y tecnología".

Por lo que consideró que "en estos tiempos de pandemia del Covid-19 y otras tensiones podemos enorgullecernos de este logro histórico".