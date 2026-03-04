Martes negro para el peso y la BMV

CIUDAD DE MÉXICO.- El estallido de la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre inflacionista derribaron el ánimo de los inversionistas en la mayoría de las plazas financieras.

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivieron un martes negro. La moneda se depreció 2.3% y el principal indicador bursátil del país cayó 3%; para ambos fue el peor día en 11 meses.

Bloomberg reportó que el dólar acabó en 17.70 pesos al mayoreo, aunque tocó las 17.88 unidades.

Al menudeo, el dólar se vendió en 18.14 pesos en Banamex, 36 centavos más que el lunes y primera vez que rebasa los 18 en dos meses.

El peso fue víctima de una migración masiva de capitales debido al recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, dijo el analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

Desde su punto de vista, la agresión directa contra la legación diplomática de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y la contraofensiva de la administración de Donald Trump evaporaron el apetito por el riesgo, privando al peso y otras divisas emergentes de su principal soporte de liquidez.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV finalizó en 68 mil 436 puntos y fue su cierre más débil desde el 23 de enero. De las 35 principales empresas, sólo Cuervo, Liverpool y Televisa subieron, Grupo México, bajó.