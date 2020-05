Más de 2 millones de mineros, listos para reanudar actividades: CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) indicó que poco más de 370 mil trabajadores directos y 2.3 millones de indirectos de la industria minera están listos para reanudar actividades a partir del 18 de mayo, de manera progresiva, con la declaratoria en este sector como esencial, lo que permitirá impulsar la reactivación de la economía nacional afectada por el coronavirus.

Ante esto el subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la CTM, Javier Villarreal Gámez, afirmó que la reanudación de la operación de la minería contribuirá no sólo al suministro de materias primas a todas las industrias del país, sino incluso a la elaboración de medicamentos que utilizan minerales en su fabricación. Recordó que el sector minero es vital para la industria farmacéutica al grado que es considerado como parte de la industria química, lo cual es esencial en estos momentos en los que el país y el mundo enfrenta la pandemia del Covid-19.

"La minería es primordial para reactivar el crecimiento de muchas regiones del país y de toda la industria. No se entendería a sectores como el de la construcción sin el suministro de metales, los cuales provienen de la minería", comentó. El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica, externó su reconocimiento al Gobierno Federal para reconocer a la minería como un sector esencial que puede reanudar actividades.

Consideró que los elementos de seguridad con que trabajan las minas fueron considerados para permitir su reactivación, pero los trabajadores y sus sindicatos extremarán precauciones y serán muy cuidadosos para que los obreros vulnerables permanezcan en casa y el resto acate todas las disposiciones sanitarias y de sana distancia.

"La ubicación de los mineros a cientos de metros de la superficie terrestre y las distancias grandes en las que operan unos de otros y toda la cultura de seguridad existente en el sector, fueron tomados en cuenta para definir a la minería como un sector esencial", dijo. Villarreal Gámez explicó que en lo que resta de la presente semana, incluidos sábado y domingo, los trabajadores de esa industria prepararán arduamente el regreso de las actividades a partir del lunes próximo.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en el Estado de Sonora de la CTM expuso que el hecho de que la minería pueda laborar, aún en zonas geográficas definidas con semáforo rojo por la pandemia del coronavirus, es un signo de la confianza de las autoridades en el sector, a la cual sabrán responder los trabajadores. Sin embargo, también recalcó que debe existir absoluto rigor en los protocolos de higiene en la cadena de suministro de la minería, porque no se puede bajar la guardia ante la pandemia, aseguró.