Más tiempo y esfuerzo para que llegue la mercancía: Miniso

Los problemas logísticos que se viven en todo el planeta y que retrasan la llegada de mercancías ha puesto a prueba a las tiendas. Para Miniso, garantizar el abasto de productos en México ha implicado aumentos de costos y mejorar la planeación de cara a la temporada de fin de año.

"Nos ha puesto a trabajar mucho. Sí ha sido estresante, ha sido más caro, ha habido que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo en que llegue la mercancía. Afortunadamente, también tenemos un inventario importante, entonces no hemos tenido escasez en tiendas, pero sí ha sido un obstáculo contra el cual luchar", dijo el vicepresidente comercial de Miniso para México y América Latina, Arturo Tishman.

"Siempre hemos comprado bastante. Siempre hemos querido estar con todas las novedades que tiene China. A México siempre llegan al momento que tienen que llegar, nos hemos atrasado uno o dos meses, no más allá de eso", explicó en el lanzamiento de una nueva compaña para sus clientes.

Por el impacto de la pandemia de Covid-19, la firma ha replanteado su estrategia de crecimiento en el país y vislumbra 2022 como año para la consolidación, con nuevas licencias y productos.

"Nuestra estrategia de apertura de expansión va a estar más controlada, tuvimos un periodo de una expansión muy agresiva, de abarcar el mercado y estar en todos lados. Tenemos tiendas en casi todo el país y en todas las ciudades importantes. Nuestra estrategia va a ser más de consolidación, de reagruparnos", explicó.

Miniso redujo de 180 a 169 sus tiendas en México, derivado de la pandemia, enfocándose en llegar a nuevos centros comerciales con mayor demanda de clientes, así como oportunidades en ubicaciones donde la marca no tenía presencia.