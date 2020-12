"Mayor acceso a internet incrementa esperanza de vida por 3 días"

Un aumento en el servicio de internet fijo de un acceso por cada 100 hogares representa un incremento de tres días en la esperanza de vida al nacer en el país, revela el estudio Análisis del impacto de las TIC en el desarrollo social de México.

Si el porcentaje de la población de seis años o más que usa computadora aumenta 1% el salario promedio per cápita aumentará 0.5%, destaca el análisis realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En un comunicado, el regulador explica que el estudio forma parte de una investigación sobre el efecto que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los servicios de telecomunicaciones sobre el Desarrollo Social, en particular, sobre cuatro elementos fundamentales que lo integran: salud, empleo, educación y desarrollo económico.

Otros hallazgos del estudio indican que si el número de usuarios de computadora crece en un punto porcentual, entonces la esperanza de vida aumenta cuatro días; si el servicio fijo de telefonía aumenta en una línea por cada 100 hogares, la esperanza de vida incrementa el equivalente a casi un día y si el servicio de internet fijo aumenta en un acceso por cada 100 hogares.

Sobre el impacto del uso de las TIC en el empleo, el instituto encontró que si el servicio de telefonía móvil incrementa en una línea por cada 100 habitantes, el ingreso laboral per cápita aumenta en 1.2%.

Si el porcentaje de la población de seis años o más que usa computadora sube 1%, entonces el salario promedio per cápita aumentará 0.5%.

"Al aumentar el porcentaje de la Población Ocupada que encontró su empleo por internet en 1%, entonces el ingreso laboral promedio crece en 6.9", subraya el IFT.