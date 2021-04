Mayor uso de medios digitales, causa de salida de depósitos en Oxxo: Citibanamex

El crecimiento del uso servicios digitales de los clientes de Citibanamex fue uno de los factores que llevó a la firma a no renovar el contrato con Oxxo para permitir depósitos a sus tarjetas bancarias.

"La salida de Oxxo es una estrategia que obedece al patrón de comportamiento de nuestros clientes a una mayor digitalización. Nuestros análisis sobre el comportamiento de los clientes, lo que vemos es que nuestros clientes están prefiriendo canales digitales a mover, a regresar a lugares físicos", dijo el director general de Citibanamex, Manuel Romo.

En la presentación de sus resultados financieros al primer trimestre de 2021, el directivo explicó que en el último año los clientes digitales de Citibanamex crecieron 24%, con más de 8 millones de usuarios, en donde se observó una disminución de sus visitas a lugares físicos para realizar operaciones bancarias.

Citibanamex explicó que entre enero y marzo del año en curso, las transacciones por medio de su aplicación móvil llegaron a 53.7 millones, 75% más respecto de los 30.6 millones registradas en el mismo periodo de 2020.

Romo recordó que a pesar de este cambio, la tarjeta Saldazo opera de manera regular en Oxxo, con lo que a partir del 1 de mayo del 2021 los clientes Citibanamex ya no podrán hacer depósitos a cuentas de débito o pagos a tarjetas de crédito en las tiendas.

"La relación que tenemos con Oxxo es extraordinaria, es un gran cliente, un gran socio y la empresa FEMSA es buenísima, con Oxxo es buenísima, seguimos trabajando Saldazo como ya comentaba esto más bien, no obedece a al patrón de comportamiento de nuestros clientes, no es un tema de ninguna otra índole", dijo Romo.

El directivo añadió que mantendrán los servicios de corresponsalía en otras tiendas de conveniencia y cadenas de supermercados.