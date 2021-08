Medición de pobreza ignoró efectos de remesas: CEMLA

Las remesas que recibe México del exterior elevan los niveles de vida de los hogares receptores y reducen la pobreza.

No obstante, la contribución de ese ingreso es prácticamente ignorada en la medición de la pobreza, enfatizó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

En un reporte titulado "Las remesas y la medición de la pobreza en los estados mexicanos", se señala que para el 2020, en esa medición no se consideró a 37 mil 832 millones de dólares de remesas.

Dicho ingreso no fue capturado en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020, que es el insumo básico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para su medición de pobreza.

Lo anterior significa que se ignoró al 93.2 % de ese ingreso proveniente del exterior, acusó el centro que funge como asociación de bancos centrales en América Latina y el Caribe.

Lo más gravé, consideró es que el problema en el ámbito estatal, ya que no se toma en consideración que hay entidades que son las principales receptoras de remesas y que sobresalen por su reducido producto per cápita.

En particular, acotó, en 2020 en la medición de la pobreza del Coneval no se consideró a remesas equivalentes a 14.6 puntos del producto interno bruto (PIB) estatal en el caso de Michoacán; 13.1 puntos en Guerrero y de 11.1 puntos en la medición de pobreza de Oaxaca.

"El problema de subestimación de los ingresos de los hogares de la ENIGH es más severo en el caso de las remesas que recibe México del exterior y dicha deficiencia estadística es todavía mayor al analizar ese rubro de ingresos en los estados mexicanos", ponderó.

De ahí que aseguró que no se sabe cuál es el insumo básico para la medición de la pobreza en México que se agudizó en 2020, por los efectos de la pandemia de Covid-19 en el nivel de la actividad económica, en el empleo y en los ingresos de los hogares.

Advirtió que revertir ese deterioro y avanzar de manera sostenida en disminuir la pobreza, es una tarea muy difícil considerando el reducido crecimiento potencial de la economía mexicana y la ausencia de políticas públicas efectivas que fortalezcan la capacidad de generación de ingresos de los grupos sociales desfavorecidos.

Por esa razón, afirmó que es importante saber de qué tamaño es la magnitud de la pobreza en el país.

El análisis fue elaborado por el director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del CEMLA, Jesús Cervantes y Genaro Cruz Salas integrante del programa de doctorado en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.