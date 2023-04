Medidas heterodoxas mantienen la inflación a la baja, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que hay una tendencia de la inflación a la baja en México debido a las "medidas heterodoxas" que su gobierno ha aplicado.

En conferencia de prensa matutina en donde aseguró que con el acuerdo del Paquete contra la Inflación y la carestía (PACIC) la canasta básica bajó, López Obrador aseguró que su gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones que toma el Banco de México (Banxico) de aumentar las tasas de interés como medida para contener la inflación.

"Cuando comenzó a padecerse de la inflación nos reunimos con industriales, comerciantes para pedirles su colaboración, su apoyo y garantizar que se mantuviese un precio de una canasta básica, mil 039 pesos la canasta y podemos informar con mucha satisfacción que cumplieron las tiendas y ya el promedio inclusive es más bajo lo que se paga por esa canastas y esto nos ha ayudado mucho porque de acuerdo al Inegi ya hay una tendencia a la baja en inflación.

"Cuando se presentan estos fenómenos la fórmula más usada es la de aumentar las tasa de interés para buscar parar la economía, que no se caliente la economía eso es lo que aplicaba en todo el mundo, los técnicos es como cuando - siempre lo mencionó- un carro se calienta y se opta , se decide a pagarlo, se calienta, es la inflación, el calentamiento es la inflación, entonces se apaga el carro y ya no hay inflación, sí pero ya no camina, ya no hay crecimiento y aquí lo que buscamos es que haya crecimiento y no se caliente el carro, no apagarlo", expresó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que le llena de satisfacción que los combustibles, y el precio de la luz no ha aumentado de precio y que han aumentado los salarios "como nunca" en 40 años.

"El año pasado el precio del petróleo estaba muy alto, se estimó en 60 dólares el barril y llegó a venderse en 100 dólares y decidimos que ese excedente se aplicara un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Hicimos un balance, las cuentas y nos alcanzó el excedente para que no aumente el precio de las gasolinas porque sabíamos que si aumentaba el precio de las gasolinas se nos iba a ir más alta la inflación. Entonces tomamos esa decisión que también es heterodoxa, esa no lo recomiendan los técnicos, los ortodoxos de la economía.

"¿Qué logramos? Pues que nosotros tenemos muy baja inflación en energéticos, eso nos ayuda para contener la inflación en general y de todas maneras obtuvimos un excedente por los precios alto del petróleo. Son medidas que se van tomando con un propósito, pensando siempre en la economía popular pensando en la gente, no es la macroeconomía únicamente sino la micro economía, por eso nos llena de satisfacción el decir no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del diésel no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas, y estamos aumentada los salarios como nunca en 40 años y tenemos control de inflación con las medidas que estamos tomando", agregó.