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Mejora desempeño de finanzas públicas

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Mejora desempeño de finanzas públicas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El mejor desempeño de las finanzas públicas durante el primer semestre de 2026, se explica por el subejercicio del gasto y no por la fortaleza de los ingresos, aseveró Valmex Casa de Bolsa.

      De acuerdo con un reporte elaborado por el economista en jefe de la institución financiera, Víctor Gómez Ayala, los resultados fiscales fueron mejores a lo programado.

      Sin embargo, anotó que eso se sustenta más por un gasto público que no se ejerció que en una fortaleza estructural.

      Destacó que los ingresos del sector público quedaron por debajo del programa, en donde el menor déficit más bien responde a lo poco que se gastó, sobre todo en capital y en el sector energético.

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      Mientras que el superávit primario y la razón de deuda se colocaron cerca del 51% del Producto Interno Bruto (PIB).

      Todo lo anterior, dedujo, confirma una trayectoria aún sostenible, pero la calidad del ajuste es lo que define el resultado.

      Desglosó que los ingresos del gobierno se quedaron cortos en 141 mil millones de pesos sobre lo calendarizado.

      En tanto que no se ejercieron 499 mil millones de pesos respecto a lo programado, con el faltante concentrado en la inversión física y el sector energético.

      Así, al cierre de junio del presente año, los ingresos presupuestarios totalizaron 4.3 billones de pesos, lo que según observó Valmex se mantiene prácticamente sin cambios en términos reales con un aumento de 0.1% en términos reales.

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