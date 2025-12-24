Menor crecimiento en exportaciones, en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2026 México registrará el crecimiento más bajo en exportaciones entre las principales economías de América Latina, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y un entorno global menos favorable, de acuerdo con el informe Age of agility: Key themes shaping Latin America in 2026, elaborado por S&P Global Market Intelligence.

El análisis señala que el crecimiento de las exportaciones de las seis mayores economías de la región, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, se desacelerará a 3.9% en 2026, desde 4.7% estimado para 2025 y 6.7% en 2024, como resultado de las tensiones comerciales globales y la competencia entre Estados Unidos y China. Dentro de este grupo, México es el país con las perspectivas más débiles en materia exportadora.

S&P Global explica que la elevada dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos limita su capacidad de ajuste en el corto plazo. Al cierre de septiembre de 2025, alrededor de 83% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino el mercado estadounidense, lo que expone al país a los cambios en la política comercial.