Mexicano transforma Barbies ordinarias en personajes de la moda

Puede que no lo notemos en este momento, pero conforme vamos creciendo ya no tenemos esa necesidad de tener un juguete favorito en nuestra vida y aunque, muchas personas digan "tienes un niño interno", la realidad es que casi no lo percibimos. Y aunque los juguetes van cambiando y se transforman, hay quienes dedican una vida entera a coleccionarlos o darles una imagen más atractiva que encarece su valor en el mercado y los convierte en piezas que son el objeto del deseo de muchos coleccionistas.

El ejemplo más conocido es el de Barbie, que por años ha sido el juguete que tiene un récord en ventas y ha sido de todo: enfermera, presidente, astronauta, maestra y hasta reportera. Sin embargo, ahora somos testigos de lo que nunca habíamos visto, es decir de su transformación a personajes de la moda y la cultura pop que no paramos admirar. Estas muñecas que te vamos a presentar a continuación fueron hechas completamente a mano y causan sensación en los coleccionistas por el detalle que tienen, desde las facciones de la cara, el vestuario y sobre todo al personaje que esta muñeca se encuentra representando.

Livin´ Plastic Dolls , es una empresa completamente mexicana y el encargado de hacer estos hermosos trabajos es el artista plástico, Servando Hernández , que nos comparte vía Instagram la cantidad de muñecas que ha ido cambiando y que en verdad caerás rendida con estas caracterizaciones. Esta empresa mexicana nació en el año 2016 con el único deseo de plasmar la moda y el diseño de vestuario en la muñeca más famosa del mundo

Servando ha señalado a medios mexicanos que estas caracterizaciones pueden llevar un tiempo estimado que va a depender siempre del vestuario que esta muñeca necesite pues todo es hecho completamente a mano y a detalle. Desde el patronaje que la tela lleve hasta las aplicaciones de distintos materiales que son usados para los peinados y los rasgos faciales para que el resultado de estas creaciones sea una copia fiel de la original.

Una de sus muñecas más famosas es la que hizo en el año 2019 que representa a la actriz nominada al premio Óscar en 2019, Yalitza Aparicio. Esta muñeca le dio el reconocimiento y la fama para poder llevar a nosotros muchas otras más que son igual de hermosas.