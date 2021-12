Mexicanos relacionan salarios con mayor bienestar en sus vidas

El salario es el principal factor de atracción y retención de todos los trabajadores menores de 65 años, independientemente del género, por lo que un salario competitivo resulta fundamental para que las personas acepten o rechacen alguna oferta laboral, destaca el estudio de Escasez de Talento de ManpowerGroup.

La compensación laboral compuesta por el salario, las prestaciones de ley y superiores como el tiempo libre compensado y los beneficios de salud son elementos que se necesitan sustentar para generar una satisfacción y bienestar en los trabajadores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi, en México se reporta que el 43% de las personas de 18 a más años dijeron tener la expectativa de no contar con la capacidad para cubrir sus gastos mensuales.

Asimismo, reportó que en el país 739 mil 320 trabajadores subordinados externaron estar insatisfechos con sus niveles de bienestar, de estos 368 mil 462 cuentan con prestaciones y 370 mil 858 sin prestaciones.

"La gente trabaja por una necesidad económica, si no tenemos los salarios apropiados la gente optará por la informalidad, sector que les ofrece ingresos directos y netos, pero les aleja de contar con prestaciones de ley, como el servicio de salud, que también es importante para generar un bienestar personal", destacó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

México enfrenta un reto importante en materia salarial, destacó Héctor Márquez, ya que solo alrededor de 10 mil empleados formales reciben en promedio un salario mínimo.

El estudio revela que sobre todo para las generaciones como los Millennials y los Centennials el salario es el factor determinante para aceptar o no un puesto. Además, evalúan si se trata de un empleo formal, es decir, con contrato y prestaciones de ley o superiores, junto al crecimiento y flexibilidad laboral que les brinda.

El pago siempre importa, por lo que sustenta la pirámide de necesidades de los trabajadores que necesitan verse satisfechas en las compañías, ya que a partir de ello puede desarrollarse una cultura de bienestar tanto en la vida laboral como en las necesidades personales de los empleados, destacó el estudio Escasez de Talento.

El directivo destacó que es necesaria una mejoría salarial para volver competitivas y atractivas las compensaciones a los trabajadores, con el objetivo de hacer atractivo el mercado laboral formal.