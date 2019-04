Mexicanos sufren el segundo internet más caro de Latam

México es el segundo país de América Latina donde los usuarios pagan los precios más altos por un gigabyte (GB) de internet móvil, de acuerdo con un estudio de la empresa inglesa Cable.

El ejercicio destaca que los mexicanos deben desembolsar 7.38 dólares por un paquete de telefonía celular con un GB de datos, cantidad que sólo es superada en la región por Bolivia, donde el servicio equivalente cuesta 8.51 dólares. Guatemala tiene el menor precio en Latinoamérica, de 4.53 dólares.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dice que una de las razones para tener precios altos es que en México no se está haciendo un uso tan intensivo de la banda ancha móvil y, por lo tanto, las tarifas de ese servicio no caen.

"Cada vez más mexicanos se conectan, pero no necesariamente tienen contratado un plan de datos", explica el especialista.

También cobra relevancia que en el país no haya una infraestructura suficiente de banda ancha móvil, un factor que, afirma Bravo, también se refleja en el encarecimiento de los precios.

Con un GB de datos es posible enviar un millón 500 mil mensajes de WhatsApp, subir 4 mil fotos a redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter; mandar 10 mil correos electrónicos, pasar 310 minutos viendo contenido en YouTube o descargar 160 canciones.

En Latinoamérica, incluyendo a México, se consumía un promedio de 2.5 GB de internet móvil al mes en 2017, pero se estima que el año próximo la cifra crecerá a 6.8 GB. Para 2023, la estimación apunta a un consumo de 15.4 GB.

