México, con baja demanda de servicios financieros digitales: Fundef

Si bien el sistema financiero mexicano ha buscado poner a disposición del público servicios tecnológicos que han sido exitosos en otros países, aún falta demanda para que sean una herramienta que aumente la inclusión financiera en el país, dijo la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

"No basta con adoptar las mismas soluciones tecnológicas, ya que la demanda sí importa. La hipótesis de evolución nos puede explicar por qué algunas innovaciones en nuestro sistema financiero no ha tenido el éxito que en otros países. Un ejemplo reciente es el CoDi que tomaron la tecnología china del Código QR con el esquema operativo de Asia de tener códigos únicos y que a la fecha no ha crecido tanto", explicó Fundef.

En el estudio, "El impacto de las bigtech en la transformación de la industria financiera", Fundef explicó que en México apenas 30 a 20% de la población tienen acceso a servicios financieros.

"Los modelos que usan la tecnología fueron una solución a los problemas de inclusión, ya que eliminaron las restricciones que impone la infraestructura financiera y la manera de operar de la banca tradicional. Un estudio de 2014 define como parte del problema que los bancos han montado su modelo de operación y sus canales digitales a partir de la concepción de que la sucursal bancaria es la piedra angular del negocio. Un reto importante en países como México es romper con el paradigma anterior.

"Las empresas bigtech en Estados Unidos hoy tienen que entrar a la regulación financiera donde les aplica y en China los tienen muy regulados en esta parte. En Europa se les regula de manera estricta. Es un hecho que deben tener un tratamiento regulatorio específico consistente con su naturaleza. Pensar que pueden entrar sin regulación o con una regulación simplificada para favorecerlos sobre los intermediarios tradicionales no es adecuado", detalla el texto.