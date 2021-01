México, con bajo alcance en la lucha antilavado

México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

De acuerdo con la última revisión de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, México cumple de manera total sólo con cinco de las 40 recomendaciones.

Medianamente cumplidas tiene 19; parcialmente 15 y sólo una con palomita. Este año, GAFI hará una reevaluación de México para ver los avances alcanzados con este gobierno.

Actualmente, el país está en la parte más baja de 11 países en América Latina de los que tienen más normas antilavado completamente acatadas.

Le sigue Nicaragua, con siete totalmente cumplidas, y Colombia, con nueve de las 40 que el Grupo de Acción Financiera estableció para combatir el lavado de dinero.

Honduras tiene 18 recomendaciones totalmente cumplidas, mientras que Costa Rica y Cuba, con 17 cada uno.

Incluso Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay superan a México, con 16 y 15 totalmente cumplidas. Ningún país de la región cumple hasta el momento con todas las recomendaciones.

La información se presenta como parte del resumen que GAFILAT incluyó al presentar su Plan Estratégico de 2020-2025, en el cual advierte que las nuevas tecnologías y el riesgo digital serán los principales retos a enfrentar en materia de lavado de dinero en los próximos años.

Señala como principales amenazas y tipologías que afectan a la región, las relacionadas con los activos virtuales, minería ilegal, la trata de personas, corrupción pública y privada, el tráfico de armas y los delitos ambientales.

Pocos resultados

Para el especialista Jorge Lara, si bien GAFI no nos podrá una mala calificación, señalará la falta de resultados en materia de extinción de dominio como uno de los rezagos, como lo demuestra el Informe de la Fiscalía General de la República (FGR) en los que refiere que se presentaron 45 juicios en esta materia, de los cuales 43 están en trámite.

El valor estimado de los bienes sujetos a juicio es de 76.4 millones de pesos y de 9.3 millones de dólares.

Si bien la FGR tiene una Unidad de Extinción de Dominio, sólo 19 estados ya la crearon; dos entidades están en proceso de hacerlo, y 11 no han hecho nada.

De los avances, considero que espera que el grupo antilavado reconozca la integración de activos virtuales como actividad vulnerable.

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que la UIF debe estar consciente de ser más sensible y prudente en su relación con el Poder Legislativo.

Sólo se ha centrado en el congelamiento de cuentas, pero seguimos atorados en extinción de dominio, para lo cual no debemos estar esperanzados que el Legislativo tomará medidas a contentillo del Ejecutivo, explicó.

En su opinión, hay un exceso de facultades con el congelamiento de cuentas, cuando la solución de fondo es cuando se proceda con los aseguramientos.

"No basta esta proactividad de congelamiento de cuentas, en donde están pagando justos por pecadores", advirtió.

Aunque reconoció que tenemos una UIF muy diferente en comparación al sexenio pasado, lo que es saludable.

Lara consideró que en la próxima evaluación que hará el GAFI del nivel de cumplimiento normativo de México veremos que vamos razonablemente bien.