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Valores

México, con más inflación en la OCDE

Por El Universal

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
México, con más inflación en la OCDE

Ciudad de México.- En febrero, la inflación promedio de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó el 3.4% a tasa anual, cifra mayor al 3.3% de enero pasado.

Hubo siete países que superaron esa cifra promedio, pero fueron cinco los países con los mayores niveles inflacionarios: México con 4%, Estonia 4.1%, Islandia con 5.2%, Colombia 5.3% y Turquía,  cuya tasa alcanzó el 31.5%.

Australia y Lituania también superaron esa inflación promedio, con 3.7% y 3.6% respectivamente.

En el boletín que dio a conocer la OCDE dijo que el Índice de Precios al Consumidor se mantuvo prácticamente estable en febrero de 2026, aunque la inflación aumentó en 13 de las 37 economías que tuvieron información disponible, bajó en nueve países y se mantuvo estable o sin fuertes cambios en 15 países.

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La OCDE afirmó que la inflación anualizada en alimentos en los 38 países que la integran llegó a 4% en febrero, lo que significó un incremento, con respecto al 3.7% de enero.

En el G20, la inflación interanual general aumentó a 3.7% en febrero, desde el 3.4% en enero.

Sobre la inflación en Asia, en China subió 1.3%, superando el 1% por primera vez desde febrero de 2023, impulsada por la festividad del Año Nuevo Lunar.

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