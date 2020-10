México, con menor deterioro fiscal para enfrentar 2021: HSBC

México tiene una mejor posición fiscal para enfrentar la recuperación en 2021 después del fuerte impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía, lo cual puede ser bien visto por los inversionistas, dijo el economista en jefe de HSBC México, Alexis Milo.

"Uno de los factores distintivos que ha tenido un impacto negativo sobre la recuperación económica fue lo pequeño del programa de rescate, de estímulos fiscales, tiene un lado negativo, y por eso estas cifras de crecimiento tan malas que vimos, pero tiene un lado positivo, es que en un mundo en donde todos se endeudan, el deterioro de las finanzas públicas de México probablemente sea menor, es decir, la gran ventaja de que el paquete de apoyos haya sido tan pequeño es que vamos a tener finanzas públicas más o menos saludables", dijo el especialista.

Al participar en un foro virtual organizado por la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave), especialista explicó que al cierre de 2020, se estima que la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentre en 55%, rango mucho menor comparada con otros países latinoamericanos como Brasil, donde dicha proporción alcanzará 100% de su actividad económica.

"Los inversionistas, la comunidad financiera internacional dirá que México se ve bien, tiene niveles de deuda razonables. No aumentó tanto, no tiene un déficit tan grande porque no está gastando tanto, entonces en el margen puede ser que hasta nos veamos mejor. En este contexto, desde el punto de vista fiscal y de finanzas públicas, México se ve bien", explicó.

El economista de HSBC descartó que México pierda el grado de inversión, debido a que las agencias deberían hacer movimientos demasiado rápidos que no se han presentado con anterioridad sobre algún deterioro en los indicadores que monitorean sobre el desempeño del país. México se va a ver menos mal que otros países. No creo que nos deterioremos y se pierda el grado de inversión. Fitch tiene a México en un nivel arriba del grado de inversión con perspectiva estable. Standard and Poor´s está dos escalones arriba del grado de inversión y Moody's tres. Con esto quiero decir que las calificadoras se mueven lejos y están lejos del punto donde se mueve el grado de inversión", explicó. Al cierre de 2020, HSBC estima una caída de 9% en el PIB de México y un crecimiento de 3% en 2021, en un escenario donde se mantienen las dudas sobre qué tan fuerte será la recuperación de la economía ante la incertidumbre por algunas medidas aplicadas por la actual administración.