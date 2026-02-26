México consiguió el año pasado una histórica IED

Ciudad de México.- La Inversión Extranjera Directa (IED) captada por México alcanzó en 2025 la cifra más alta observada en un ejercicio anual, con 40 mil 871 millones de dólares, un avance de 10.8% a tasa anual, informó la Secretaría de Economía.

El año pasado se duplicó el monto de nuevas inversiones, aunque la mayor parte del capital foráneo que recibió el país llegó vía la reinversión de utilidades.

"Respecto al total de los flujos de IED que ingresaron a México en 2025, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con 67.7% del total, seguida por las nuevas inversiones, con 18%, mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14.3% restante", detalló.

Por inversiones nuevas se atrajeron 7 mil 378 millones de dólares en 2025, 133% más que en 2024. A través de cuentas entre compañías llegaron 5 mil 844 millones de dólares, un avance anual de 17%, mientras por reinversión de utilidades se captaron 27 mil 650 millones de dólares, una caída de 3.7%.

En el origen de la IED, Estados Unidos se mantuvo como principal socio inversionista de México, con 15 mil 877 millones de dólares, que representó 38.8% del total. España se ubicó en segundo lugar, con 4 mil 431 millones de dólares, una participación de 10.8%.

Les siguió Canadá, con flujos por 3 mil 323 millones de dólares y 8.1% del total; Países Bajos, con 2 mil 387 millones de dólares y 5.8%, y Japón, con 2 mil 293 millones de dólares y una tajada de 5.6%.

Los principales destinos fueron Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, que concentraron 71.7% de la IED recibida.