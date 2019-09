"México crecerá 0.4% en 2019", afirma UNCTAD

En medio del riesgo de recesión en la economía mundial, la desaceleración comercial y el estancamiento de Latinoamérica, México registrará un crecimiento en el 2019 de 0.4%, se dijo en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).

Durante la presentación del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019 de dicha Conferencia, el jefe de la oficina del director Unctad, Igor Paunovic, dijo que "para México eso significa un estancamiento, porque en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento bajó cada año. De 3.3% en 2015 vamos a menos de medio punto en este año y para América Latina son también años de estancamiento".

Pero, dijo que en general es momento de repensar las políticas del capitalismo porque la economía mundial ya "no puede despegar" ni crecerá a las tasas que se vieron en décadas anteriores, lo que requiere de un nuevo pacto verde global o New Deal verde global.

"Veo nubes negras en el panorama económico internacional, una recesión el año entrante y un desorden económico causado por los graves estragos del cambio climático, aunque existe reconocimiento de la necesidad de cambio. Estamos en una etapa en donde discutir los problemas ya no sirve, necesitamos propuestas, necesitamos atender los desafíos estructurales, la desigualdad, insuficiente inversión, flujos de capital que anda sin restricciones, adicción a la deuda, tendencias rentistas", expuso.

El economista en jefe de la American Chamber de México, Luis Foncerrada, dijo que el panorama es claro ante los riesgos de recesión mundial. Es necesario plantearse qué se va a hacer y la respuesta es incrementar el gasto público en servicios sociales como salud y educación.

"El otro gran renglón es inversión pública que en el caso de México viene cayendo sistemáticamente desde hace años; nuestro nivel de inversión es de los más bajos en todo el siglo pasado y esa es una explicación por las que no podemos crecer", lo que quiere decir que no es posible crecer a más del 1 o 1.5% del PIB.

--Nuevo Pacto Verde Global

Este nuevo acuerdo se basa en tres puntos: Recuperación inclusiva; Regulación del capitalismo rentista y financiero; y, redistribución universal y estructural, dijo Paunovic.

Expuso que ello significa sustituir la austeridad por empleo "pleno y decente", el aumento de la inversión pública con gran dimensión asistencial, lo que implica un incremento del gasto en infraestructura física y social, así como aprovechar oportunidades ambientales.

Si este plan se implementa se aumentaría el crecimiento en 1 a 1.5 puntos del PIB en países desarrollados y de 1. 5 a 2 puntos en países en desarrollo. Mientras que en empleo aumentaría en 26 millones en países desarrollados y 146 millones en países en desarrollo, además de que se reducirán las emisiones de carbono.

De acuerdo con el estudio, para los países en desarrollo la propuesta costaría entre 2 y 3 billones de dólares por año, pero el costo estimado por el alza de temperatura de 2 grados sería de 70 billones a 550 billones de dólares, lo que significa que saldría más caro no hacerlo.