México debe acelerar formación de talento y competencias: Manpower

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- A partir del proceso de relocalización, más conocido como nearshoring, nueve de cada 10 empresas globales planean invertir en instalaciones de fabricación en su localidad o el extranjero, ya que buscan reducir el riesgo de las cadenas de suministro con medios alternativos, detectó el estudio Nearshoring y talento en México de ManpowerGroup.

"El talento no conoce fronteras, los trabajadores calificados siempre han sido muy buscados, pero hoy en día la demanda es más alta que nunca. México no está empezando de cero, lo que se necesita es reorientar y reentrenar el talento para migrar a los nuevos puestos y actividades", indicó Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de la firma global especializada en la administración de recursos humanos.

México mantiene su porcentaje de escasez de talento por debajo del promedio global. El 77% de los empleadores a nivel global informan que tienen dificultades para cubrir los puestos que necesitan. En el caso de México el porcentaje alcanza el 69%.

"Hoy en día, no necesariamente tenemos las suficientes personas con los requisitos que buscan las empresas que están llegando a México. Es muy buena noticia que lleguen inversiones y por ello tenemos que acelerar la formación de habilidades y competencias que requieren estas empresas porque son habilidades y conocimientos más sofisticados, digitalizados y modernos", explicó Bermúdez.

El estudio señala que México cuenta, además, con ventajas competitivas que le hacen atractivo para la recolocación de empresas extranjeras como lo son: talento altamente calificado en determinados sectores; acceso sostenible al talento en sitio y remoto; situación económica y geopolítica estable; además de contar con una pirámide demográfica con b.

El directivo comentó que "la industria manufacturera en el norte y bajío del país han detonado un nivel de especialización en industria automotriz, transporte, aeroespacial, entre otras; sin embargo, son zonas en donde también hay carencia de algunas competencias técnicas y blandas, y de alguna forma, va a empujar a otros estados en donde existan las competencias que se necesitan".

Además, las empresas globales planean invertir en su personal, ya que siete de cada 10 están mejorando las capacidades y habilidades de su fuerza laboral. La tendencia en capacitaciones es que estén enfocadas a funciones específicas y sean cortas para una rápida implementación.

El 49% de los empleadores están dispuestos a contratar internacionalmente, aunque el 8% no planea acelerar esto.

"La regla hoy en el mercado laboral es seguir aprendiendo para actualizar los conocimientos. Tenemos que pensar en cursos de certificación y capacitación cortos y prácticos para poder satisfacer esas habilidades que están carentes en el mercado", advirtió Fernando Bermúdez.