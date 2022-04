México es el mercado más grande en América Latina para Porsche

México contribuye con casi 60% de las ventas totales que la marca de autos deportivos Porsche comercializa en toda América Latina.

El año pasado, de las 2 mil 400 unidades que Porsche colocó en la región, mil 302 se vendieron en México, es decir 2.6% más que en 2020.

"Vemos un gran futuro en México. Hay un gran deseo por adquirir autos deportivos, aunque a nivel global son las SUVs las que tienen mayor demanda", dijo George Wills, presidente y director general de Porsche Latin America, en una conferencia con medios de comunicación.

Willis comentó que los modelos que el año pasado tuvieron buena demanda entre los mexicanos fueron Cayenne y Macan.

Además, destacó la buena cobertura que tienen los distribuidores en toda la geografía del país.

Actualmente, Porsche está implementando una estrategia de electrificación de vehículos deportivos. Hacia 2025, la compañía tiene como meta que 50% de sus autos nuevos sean eléctricos y, para 2030, más de 80% de su nueva gama.

La automotriz ya está trabajando en el lanzamiento del deportivo 718 totalmente eléctrico. Además, Porsche está invirtiendo en ampliar su red de cargadores a 400 en América Latina durante este año.

La compañía también está desarrollando combustibles alternativos en una nueva planta en Chile, un combustible que servirá no sólo para la industria automotriz, sino también para los sectores de la aviación y marítimo.

Oliver Blume, presidente del Consejo Directivo de Porsche AG, comentó que, por su peso, los aviones y barcos no podrán migrar de un motor de combustible fósil a una batería eléctrica, por lo que es importante desarrollar combustibles alternativos para estas industrias.

El año pasado Porsche vendió 301 mil 915 vehículos en todo el mundo, superando por primera vez en la historia de la empresa la barrera de las 300 mil unidades.

Los modelos más vendidos fueron el Macan, con 88 mil 362 unidades, y el Cayenne, con 83 mil 71 vehículos.

En tanto, las ventas del Taycan eléctrico se duplicaron respecto al ejercicio anterior, a un total de 41 mil 296 unidades.

El Taycan superó incluso al icónico deportivo 911, aunque este último también estableció un nuevo récord de ventas, con 38 mil 464 unidades vendidas en todo el mundo.

EFECTO UCRANIA

Porsche es una de las automotrices afectadas por la invasión de Rusia a Ucrania, pues varios de sus proveedores se encuentran al oeste de Ucrania y las cadenas de suministro en las plantas europeas se han visto afectadas, lo que significa que, en algunos casos, ya no es posible producir según lo previsto y se está evaluando mover el proceso a otros países.

"Porsche mira el conflicto armado en Ucrania con gran preocupación y consternación", dijo Blume.

"Seguimos esperando un cese de hostilidades y un retorno a la diplomacia. La seguridad y la integridad de las personas son primordiales".

Por su parte, el responsable de Finanzas de Porsche, Lutz Meschke, dijo que vienen meses complicados, tanto económica como políticamente, pero la compañía mantiene su objetivo estratégico de garantizar a largo plazo un margen de beneficio sobre las ventas de al menos 15%.

Además, Porsche también está planeando salir pronto a cotizar en bolsa.