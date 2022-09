México es el país de América Latina con menos días de descanso

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Con un mínimo de seis días de descanso al año, los trabajadores de México son los que tienen menos días de vacaciones pagadas en América Latina, según reveló un informe de la agencia World Policy Analysis Center.

De acuerdo con el informe "Is paid annual leave available to workers?", el periodo vacacional de México es similar al de países como Nigeria, Tailandia, Filipinas y China. El segundo país del continente latinoamericano con menos días de descanso es Bolivia, en donde se ofrecen siete días de vacaciones.

Sin duda al cumplir un año más contratado en un trabajo de las cosas que más emociona es el aumento de días de vacaciones pagadas, pues por ley a todos los trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de seis días.

De acuerdo con el estudio, otro países con menos días de vacaciones son Paraguay, donde se conceden 12 días de descanso; Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela dan 15 días. Pese a que están en la clasificación de "menores días de descanso", todos ofrecen más de los que ofrece México.

Si bien en nuestro país los días de vacaciones aumentan dos días por año de antigüedad, el máximo de días otorgados son 12 días de descanso pagado, es decir, se logran luego de cuatro años en la empresa. A partir de este tiempo, el proceso cambia y cada cinco años contratado en una misma empresa se aumentan dos años.

Esta condición puede verse comprometida además en aquellos empleos en los que se dan contratos temporales a los trabajadores y cada determinado tiempo (tres o seis meses, usualmente) se reinicia el proceso.

En contraste, los empleadores de países como Canadá, Honduras, Costa Rica, Jamaica y Bahamas otorgan a sus trabajadores casi 12 días de vacaciones. En Argentina, por ejemplo, se toma en cuenta la antigüedad de los trabajadores: de base tendrán derecho a 14 días de vacaciones en los primeros cinco años laborados, pero después de ese periodo, los días de descanso irán aumentando.

Según la agencia World Policy Analysis Center, hay cinco países en la región en los que los días de descanso de sus trabajadores son cinco veces más que en México, pues otorgan 30 días de vacaciones pagadas: Nicaragua, Panamá, Cuba, Perú y Brasil.

La problemática sobre los descansos en México no viene sola, ya que además de tener menos vacaciones que el promedio de América Latina, también es la nación donde se trabaja más horas y los que reciben el menor salario de entre los ciudadanos de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con datos de la OCDE, con corte en 2016, los mexicanos laboran 2 mil 255 horas al año, el equivalente a alrededor de 43 horas por semana, esta cifra es superior al promedio de la organización, que es de mil 763 horas.

En el otro extremo de la lista se encuentran los trabajadores alemanes, quienes laboran mil 363 horas por año. Eso es 892 menos horas de trabajo al año que los mexicanos.

REFORMAR LA LEY DEL TRABAJO PARA QUE MEXICANOS DESCANSEN

Despertar, arreglarse, transportarse, trabajar, regresar a casa y dormir. Esta era la rutina de la mayoría de los trabajadores en México, al menos antes de la pandemia. Con el confinamiento, provocado por la propagación de la COVID-19 y sus variantes, muchas empresas comenzaron a mandar a sus empleados a realizar sus labores en casa, lo que lejos de ayudar terminó por perjudicar a cientos de miles de personas que llevaban a cabo sus actividades sin horarios ni descansos establecidos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerca del 75 por ciento de los mexicanos sufre de fatiga por estrés laboral, padecimiento al que describe como "la saturación física y/o mental del trabajador que puede llegar a generar un desequilibrio en su vida personal". Según el Instituto, el porcentaje superó a países como China y Estados Unidos.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertaron, a través de un artículo publicado en mayo del 2021, que las jornadas de trabajo prolongadas aumentaron las defunciones por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares. Los datos compartidos por los organismos señalan que en el 2016 se registraron 745 mil defunciones por estas causas, cifra que incrementó un 29 por ciento a la registrada en el 2000.

En ese sentido, el Senador Ricardo Velázquez Meza de Morena presentó dos iniciativas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para reformar los artículos 76 y 78 del capítulo VI de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de miles de mexicanos.

La primera propuesta de Velázquez Meza busca reducir la jornada laboral de ocho a seis horas, mientras que con la segunda pretende aumentar el periodo vacacional por año trabajado.

"El tema laboral en nuestro país ha sido fuertemente criticado y a nuestro juicio se requiere perfeccionar la Ley Laboral en estos términos, en ampliar el periodo vacacional y reducir la jornada laboral de ocho a seis horas para poder igualar las condiciones que tienen otros ciudadanos de América Latina. Tan sólo en México se tendrían que trabajar 45 años para poder tomar 30 días de vacaciones. Ambas iniciativas tienen el objetivo de buscar el descanso de los trabajadores. Creemos que los trabajadores descansados rinden mejor, tienen mejor productividad y estado de salud. Esto no solamente es un tema que se analiza en México, es un tema que ya se ha autorizado por distintos parlamentos en distintos países, explicó Velázquez Meza en entrevista para SinEmbargo.

La iniciativa de Morena propone que los días de vacaciones aumenten a 15 días para quienes cumplan un año laborando y posteriormente, se incrementaría dos días por año trabajado hasta llegar a doce.

En el documento presentado el pasado 15 de junio, el legislador señaló que en México la jornada laboral promedio es de ocho horas, aunque existen trabajos en los que suele ser de nueve, por lo que los mexicanos invierten poco más de 43 horas laborales a la semana y cerca de 2 mil 255 horas por año. Ante esto, expuso que las jornadas prolongadas de trabajo también ponen en riesgo la salud mental de quienes laboran sin un descanso adecuado, lo que termina por afectar su productividad.