México exige protocolos sanitarios a empresas para retomar actividades

Las empresas de las industrias de la construcción, automotriz y de la minería que busquen reiniciar actividades en los próximos días deberán establecer protocolos de seguridad sanitaria, indicaron este lunes autoridades mexicanas de Salud.



Para su reapertura, las empresas deben contar, entre otras medidas, con filtros de entrada y vigilancia de síntomas, jornadas escalonadas, barreras físicas entre personal y distancia entre trabajadores no menor a 1,5 metros, además de llevar a cabo cursos de información a su personal.



Este lunes, el gobierno mexicano inició un plan de reactivación económica con un programa piloto para más de 300 municipios sin contagios, y comenzó a tomar medidas para reanudar actividades en algunos sectores de la economía.



"La semana pasada aclaramos que estas empresas no entrarían en funciones de manera inmediata" explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en conferencia de prensa.



"Para poder entrar en operaciones necesitan establecer protocolos de seguridad sanitaria", agregó.



Aseguró que esto no se resume en "escribir un librito y tener una guía, es implantar esos protocolos".



Contó que tras las reuniones de las secretarías de Economía, de Trabajo y de Salud, además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), surgió un mecanismo para garantizar el registro oportuno de estos protocolos y la comprobación de que éstos están en sintonía con los lineamientos de seguridad sanitaria que establece el Gobierno mexicano.



En tanto, el director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández Ávila, apuntó que para minimizar los contagios, se tiene como objetivo "un retorno saludable, gradual, ordenado y cauto al trabajo".



Además de que para la reactivación económica, el IMSS tiene como base los principios de privilegiar la salud y la vida y recordó que al activar el trabajo se activan distintas cadenas de contagio.



Señaló que los tres ejes de acción para el regreso a las actividades son: vigilancia epidemiológica, minimizar cadena de contagio y fortalecer la cobertura médica.



Este lunes, los contagios por COVID-19 en México llegaron a 51.633 confirmados con 5.332 fallecimientos con el reporte de 2.414 nuevos casos y 155 decesos, informaron las autoridades de Salud del país.



México se mantendrá hasta el próximo 30 de mayo en la fase de máximos contagios que suponen medidas de confinamiento, suspensión de actividades escolares y sociales y a partir del 1 de junio reiniciará, de manera escalonada, el regreso a diferentes actividades.