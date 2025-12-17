México frenará su avance este año, informa la Cepal

Ciudad de México.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recortó este martes su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 0.6% a 0.4% para este año, debido al debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión.

Para 2026, el organismo espera que la segunda mayor economía en América Latina se acelere 1.3%.

Tanto este año como el siguiente, México marchará más despacio que el promedio regional, cuyo Producto Interno Bruto avanzará 2.3% y 2.2%, respectivamente.

A través del documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, la Cepal estimó que el escenario de 2026 estará condicionado por múltiples riesgos.

"De los externos, el crecimiento de la región estará supeditado a las dinámicas que se observen en el crecimiento del PIB mundial, en especial de los principales socios comerciales, como en el comercio mundial. De igual forma, influirá la postura de la política monetaria en Estados Unidos, que ha sido más expansiva, y los cambios en la política económica y comercial", indicó.

Explicó que hay incertidumbre sobre la dirección de política económica y comercial de EU.

Está también la volatilidad de los flujos de financiamiento externo, de la Inversión Extranjera Directa y las remesas, así como el débil crecimiento y baja productividad en Europa, exceso de la capacidad industrial y la deflación en China, al igual que las tensiones geopolíticas persistentes.

De los factores internos, Cepal dijo que puede afectar "el desempeño de los mercados laborales y su impacto sobre el ingreso de hogares y, por ende, sobre el consumo, por la vulnerabilidad estructural ante desastres naturales".