"México inicia recuperación, PIB aumentará 5.1% en 2021", dice Concamin

La economía mexicana comenzó su fase de recuperación y se espera que al cierre del 2021 alcance 5.1% de crecimiento, sin embargo, existen factores adversos que pueden afectar el ritmo de la actividad productiva, dijo José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Esto significó un incremento de las expectativas, ya que hace unos meses el pronóstico de crecimiento fue de 4.3% para 2021. No obstante, una vez que pase el efecto de la recuperación no se esperan incrementos mayores al 2%.

"La recuperación ha comenzado. Hay un desafío que es recuperar lo perdido, porque hay sectores que se han visto afectados y la parte social es de las fundamentales y la mejor forma de recuperar lo que se perdió por el rezago social es generar empleo formal.

"Para eso se requiere un impulso a la inversión productiva y la colaboración con las empresas y siguen presentes factores que van a matizar el vigor de la recuperación y se van a hacer latentes a finales de este año y principios del que sigue".

Expuso que en abril de 2021 se vio el repunte de la economía de México, sin embargo, existen riesgos que pueden afectarla como la pandemia, el incremento de la inflación, el desempleo, las elecciones y la reforma fiscal, los cambios en el Banco de México, las diferencias con Estados Unidos, entre otros.

Además de que hay otros problemas que se arrastran desde hace años, por ejemplo, "el desafío por superar no es la recesión sino otros rezagos estructurales como la caída del salario cuya recuperación es marginal si se compara con el punto máximo que tuvo hace 40 años....hay una precarización del mercado laboral".

Explicó que hay factores adversos como el hecho de que en el último año aumentaron los commodities 82%, la inflación en energía y en alimentos registra un alza, que se aceleró de noviembre de 2020 a mayo de 2021.

Un tema al que hay que poner atención porque en 2002 se inició un súper ciclo de aumento de las materias primas, que de presentarse nuevamente, "puede ser uno de los elementos adversos en el proceso de recuperación".

En la videoconferencia "Perspectivas económicas", el también director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) expuso que el PIB de la industria puede crecer alrededor del 17% en el segundo trimestre del 2021.

A pesar de ese crecimiento hay ramas industriales más afectadas que otras por ejemplo la construcción registra niveles de rezagos de 17 años, maquinaria y equipo de siete años; hay caídas en extracción de petróleo y gas, pero en todos los casos hay una reducción en el valor del PIB.