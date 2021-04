México mantiene sin cambio producción de petróleo tras reunión de la OPEP

Después de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e independientes celebrada este 27 de abril, México mantuvo su compromiso de mantener su plataforma de producción de petróleo crudo en un millón 753 mil barriles diarios en los meses de mayo, junio y julio de 2021.

Nuestro país, a través de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, mantuvo ese nivel de producción a pesar de que todos los países empezaron a relajar los volúmenes de reducción comprometidos para esos mismos meses, es decir, irían aumentando gradualmente sus plataformas de producción.

Países miembros del cártel como Iraq, por ejemplo, tenía un compromiso de reducción de 748 mil barriles diarios en mayo, para junio esa reducción será de 699 mil barriles y para julio de 637 mil barriles.

Kuwait bajará su contribución de 451 mil barriles en marzo a 384 mil en julio; Arabia Saudita la reducirá de un millón 768 mil barriles a un millón 505 mil barriles en el mismo periodo, al tiempo que Emiratos Árabes Unidos la reducirá de 509 mil barriles a 433 mil barriles diarios.

Países productores independientes como Rusia reducirán su contribución de un millón 582 mil barriles a un millón 505 mil barriles entre mayo y julio; Kazakhstan de 246 mil barriles a 234 mil; Omán la reducirá de 142 mil barriles a 121 mil barriles; y, Malasia de 96 mil a 81 mil barriles diarios, entre otros.

La titular de la política energética de México había comentado este martes que nuestro país cumple con la meta de producción petrolera y que participará hoy en la reunión de la OPEP+ para revisar el acuerdo.

En su participación durante la Convención Nacional Petrolera organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), la encargada de la política energética de México comentó que se está produciendo petróleo crudo "ligeramente por debajo" de la meta propuesta para este año de un millón 753 mil barriles diarios, "lo cual nos da cierta flexibilidad para poder seguir trabajando, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las empresas privadas que ya están perforando".

La reunión de este día, según el anuncio realizado por la OPEP en su página web, está relacionada con el Quinto Simposio sobre Perspectivas del Mercado de Carbón y Gas vía videoconferencia en coordinación con la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) a celebrarse en Viena, Austria vía teleconferencia.

De acuerdo con información de Pemex Exploración y Producción (PEP) obtenida por EL UNIVERSAL, hasta el 19 de abril de este año, la petrolera estaba reportando una plataforma promedio mensual en abril de producción de un millón 778.5 mil barriles diarios -incluyendo condensados-, ligeramente por debajo de su promedio mensual para ese mes considerado en el Programa Operativo de Trabajo 2021, en donde se estimó un millón 857.7 mil barriles diarios.

Al término de la reunión de la 16a Reunión Ministerial de la OPEP y no OPEP de la Declaración de Cooperación (DoC) que se llevó a cabo por teleconferencia el martes 27 de abril de 2021, se hizo hincapié en las contribuciones positivas en curso de la Declaración de Cooperación para apoyar un reequilibrio del mercado mundial del petróleo en consonancia con las decisiones históricas tomadas en la Décima Reunión Ministerial (Extraordinaria) de la OPEP y fuera de la OPEP (ONOM) el 12 de abril de 2020 para ajustar a la baja la producción global de crudo y decisiones posteriores.

A través de un comunicado, la reunión destacó la continua recuperación de la economía mundial, respaldada por niveles sin precedentes de apoyo monetario y fiscal, al tiempo que señaló que se espera que la recuperación se acelere en la segunda mitad del año.

La Reunión Ministerial enfatizó, sin embargo, que los casos de Covid-19 están aumentando en varios países, a pesar de las campañas de vacunación en curso, y que el resurgimiento podría obstaculizar la recuperación económica y de la demanda de petróleo.

Durante la reunión se revisó el informe mensual preparado por el Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial (JMMC), incluidos los datos de producción de petróleo crudo para marzo de 2021, y acogió con satisfacción el desempeño positivo de los Países Participantes. La conformidad general con los ajustes de producción fue del 115% en marzo de 2021, lo que refuerza la tendencia de alta conformidad de los países participantes.

La reunión expresó su agradecimiento a los países participantes que se desempeñaron más allá de las expectativas en marzo de 2021, con volúmenes totales sobre conformados de Un millón 23 mil barriles diarios. Sin embargo, algunos países participantes aún tienen que alcanzar la expectativa mínima de conformidad del 100% y compensar los volúmenes sobre producidos.

Los países participantes de la DoC, entre ellos México, se comprometieron a lograr la conformidad total y compensar los déficits de ajuste anteriores durante el período de compensación extendido, que se extiende hasta finales de septiembre de 2021, y enfatizaron la importancia de acelerar los esfuerzos de reequilibrio del mercado sin demora. OPEP y la EIA recordaron a todos los países participantes que se mantengan alerta y flexibles dadas las inciertas condiciones del mercado.

La Reunión Ministerial decidió continuar con la implementación de la decisión de ajuste de producción de la XV Reunión Ministerial OPEP y no OPEP, al tiempo que se decidió que la 17a Reunión Ministerial de la OPEP y no OPEP se llevarán a cabo el 1 de junio de 2021.