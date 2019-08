México, mercado atractivo para el turismo médico

El turismo médico en México generó 3 mil 500 millones de dólares en 2017, cifra que puede cuadruplicarse en 2030, de acuerdo con un análisis presentado por la agencia de mercados Oxford Business Group (OBG).

A través de un video publicado en Global Platform, la experta en la industria de turismo, María Teresa Solís, mencionó que se registró el ingreso de 1.5 millones de turistas médicos en el país en 2017.

Destacó el potencial aún desconocido del turismo médico, logrado en gran medida gracias a la calidad del servicio ofertado en el mercado.

"México ha logrado desarrollar una industria médica privada considerable; una gran cantidad de hospitales y clínicas en el país cuentan con estándares que les permiten dar un servicio de calidad".

Carlos Pantoja, socio líder de clientes e industria de Deloitte, subrayó que los servicios de alta calidad deben combinarse con precios competitivos que atraigan a los turistas médicos y permitan hacerle frente a la oferta de otros países.

"El paciente que viene a México busca profesionalismo, calidad y el costo competitivo. Por ejemplo, el costo de ciertas cirugías puede ser 10 veces menor que en Estados Unidos, y esto no se perderá en el corto plazo".

De acuerdo con datos, los tratamientos que son más recurridos, son aquellos que no ofrecen las pólizas de seguro, como pueden ser dentales, oftalmológicos, cirugías plásticas; pero también los turistas buscan tratamientos especializados, como los ortopédicos y las cirugías cardiovasculares, dice Solís.

Se estima que la implementación de políticas adecuadas junto con la creciente participación del sector privado son factores que pueden ayudar a que emprendedores e inversionistas descubran la oportunidad del turismo médico en el mercado.

"Actualmente no existe un apoyo como tal a las inversiones que se están estableciendo en México, lo que sí existe es una demanda creciente y ese es un motor suficiente para incentivar al sector privado a evaluar la posibilidad de inversión en esta industria", enfatizó Pantoja.

Solís explicó que el turismo médico ha tenido un gran desarrollo en la zona fronteriza con Estados Unidos, así como las costas del Pacífico, la península de Yucatán y el Bajío; sin embargo, los principales clústeres de la industria médica se ubican en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.