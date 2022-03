México necesita crecer al 5 % sostenido durante 2 generaciones: OCDE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- José Ángel Gurría, expresidente de la OCDE, advirtió que el retraso económico de México es tal que requeriría crecer al 5% de manera sostenida durante dos generaciones enteras para recuperarse.

"El crecimiento en este país ha sido bajo y a la baja, entre el año 2000 y 2019 hemos tenido un crecimiento promedio de 2%, después vino la caída brutal en 2020, luego la inflación alta y a la alza porque recibimos la inflación internacional, sin contar que la informalidad en el país anda en 60%, una economía que aspira insertarse en la economía mundial no puede tener 60% de informalidad", expuso al ofrecer la conferencia magistral "perspectivas globales", durante el foro "desafíos y oportunidades para el sector productivo de México que se realizó en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, detalló que la inversión es la que promueve el crecimiento de las naciones, y señaló que en esa materia, también nos ha ido mal.

"La inversión ha sido débil y hemos invertido poco, tanto en el sector público como en el sector privado, nos afectaron las incertidumbres comerciales sobre la renegociación del NAFTA, entre otras cosas", expresó.

"Por estos rezagos el crecimiento que necesita México es del 5% sostenido durante dos generaciones enteras para recuperar el tiempo perdido", aseveró.

Gurría, quien también fue Secretario de Hacienda, explicó que hay muchas cosas que se pueden hacer cerrando los escapes que tienen muchos de los más grandes contribuyentes, "por eso es que se requiere en México una muy importante reforma fiscal".

---"Rusia necesita más al mundo de lo que el mundo necesita a Rusia"

Al abordar el tema internacional, consideró que tras la pandemia y ahora con el conflicto Rusia-Ucrania, el crecimiento mundial se va a reducir, y advirtió que si el presidente Putin no modifica su estrategia, quedará rezagado en el plano internacional, pues "Rusia necesitas más al mundo de lo que el mundo necesita a Rusia".

"Todo lo que cree incertidumbre detiene las inversiones, detiene el crecimiento, detiene la creación de empleos, detiene las importaciones y detiene el comercio exterior", alertó.

José Ángel Gurría, exsecretario de relaciones exteriores, dijo que la caída internacional será de al menos 1%.

Explicó que Rusia y Ucrania representan el 30% de la oferta de trigo, 20% de la oferta de maíz, y 50% de las exportaciones de aceite de girasol, en el mundo, sin contar que Rusia es un proveedor importantes de energía.

"Hay dos tendencias que se contraponen, en primer lugar ante la inflación suben las tasas de interés, pero ante la desaceleración económica pues como que le aflojan, entonces en este momento la reserva Federal, yo creo, tiene menos prisa por subir las tasas de interés y previsiones que van a seguir la subiendo a lo largo de este año y a lo largo del año próximo", detalló.

Gurría advirtió que dicho conflicto también generará la corriente de migración más grande de la historia después de la segunda Guerra mundial; "Ya van como tres millones y medio de ucranianos que han decidido salir, pero además hay otros tres millones de desplazados a dentro de la propia Ucrania".

Por ese motivo, insistió, el gobierno Ruso debe corregir, y desistir de su invasión a Ucrania.

"Rusia necesita al mundo mucho más que lo que el mundo necesita Rusia. La invasión es el más grave error estratégico que pudo haber cometido Rusia, que estará cada vez más aislada y más aislada y más aislada. Las sanciones contra las empresas rusas serán cada vez más, el mundo se va a acostumbrar a vivir sin Rusia, la pregunta es si Rusia se va a acostumbrar a vivir sin al mundo, y yo creo que no será así, yo creo que habrá una salida negociada", concluyó.