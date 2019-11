"México no está en recesión", afirma Cepal

A pesar del bajo pronóstico de crecimiento económico para 2019 de 0.2%, México no está en recesión, sino que es resultado del cambio de modelo de gobierno, del subejercicio presupuestal, de la caída de inversiones por la incertidumbre que generan las tensiones comerciales, entre otras cosas, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Durante la presentación del Panorama Social de América Latina 2019, la titular de la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que el pronóstico de crecimiento de 0.2% para México tiene que ver con temas internos como externos y que para el 2020 el incremento del PIB será mucho mejor.

"No creemos que México esté en recesión. Dijimos que nuestra proyección es de 0.2%, con este entorno incierto relacionado con la inversión y esperamos que en 2020 haya una recuperación importante del crecimiento, porque habrá sin duda mayores inversiones en infraestructura y consumo de los hogares más pobres", añadió.

Pero explicó que si bien el crecimiento económico es importante, es "fundamental" enfocarse en la agenda de redistribución, por lo que dijo es importante la estrategia de incrementar los salarios mínimos y las transferencias directas a los más pobre.

Algo en lo que trabaja el gobierno actual con el aumento salarial en la frontera Norte de México y del resto del país.

Bárcena dijo que de acuerdo a estimaciones de la Cepal, basadas en ingresos, en México el 41.5% de la población vive en pobreza y 10.6% en pobreza extrema. Mientras que la desigualdad debe estar en .69 del índice de Gini, una cifra mayor a las estadísticas oficiales del país. Por lo que debe trabajarse por reducir las desigualdades y la pobreza.

--Aumentará pobreza en Latinoamérica

En videoconferencia desde Chile, Bárcena aseguró que en América Latina hacen falta políticas tributarias que redistribuyan el ingreso porque de seguir la tendencia actual aumentará la pobreza en 2019.

Explicó que la desigualdad estructural latinoamericana se asienta en la cultura del privilegio, lo que tiene que ver con las exenciones tributarias a los de mayores ingresos y la desigualdad.

"La desigualdad es el corazón del desencanto social" que se registra actualmente en diversos países, por lo que "es importante retomar los pactos sociales para la igualdad, porque la región ha subestimado la desigualdad".

Ello requiere de consensos políticos para impulsar políticas públicas incluyentes, de lo contrario no se tendrá inversión ni crecimiento.

"¿Cuál es el telón de fondo? La cultura del privilegio y la desigualdad. No hay un punto de quiebre en la continuidad de un modelo que se asocia a décadas de concentración de ingreso, riqueza y tecnología, instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político".