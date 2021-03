México queda fuera de 25 países más atractivos para invertir

México permaneció fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa, por segundo año consecutivo, de acuerdo con el índice Kearney. El índice de Inversión Extranjera Directa Kearney 2021 se mantuvo sin grandes cambios, en donde aparecen en los primeros lugares países como: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Australia, Italia, España; además de que se mantuvo China, Corea del Sur y Brasil, entre otros.

El director y socio de Kearney, Ricardo Haneine, explicó: "México es el segundo año consecutivo en que no está, y de acuerdo a nuestro índice es la tercera vez que sale del índice 2011, 2020 y 2021. Está marginalmente cerca, pero sigue sin calificar en la lista". La caída del atractivo "está muy ligado al pecado de esta administración, de no ver el sector energético como un sector moderno dinámico, que tiene que materializar toda la evolución hacia la sustentabilidad de energías limpias y donde todo el ejercicio que ha hecho México de sí aceptar inversiones porque no teníamos las tecnologías correspondientes en aguas profundas, es un factor fundamental", expuso.

Los aspectos que restaron atractivo en 2020 y 2021 fueron el bajo crecimiento histórico, falta de un plan de desarrollo económico y social con una visión estratégica clara y articulada, también el freno que puso el cambio de reglas y transparencia regulatoria, sobre todo en materia energética.

Afectó el freno a la reforma energética, incluyendo la reciente aprobación de la Ley de la industria eléctrica que se aprobó en el Senado y en torno a la cual hubo amparos; pero también está la extinción de fideicomisos públicos, así como las decisiones de inversión en infraestructura del gobierno federal de alto costo y bajo impacto. Esto refuerza la visión negativa a las perspectivas para el desarrollo de la industria energética mexicana, este tema "es una parte muy relevante", cerrar un sector o frenar la reforma afecta la inversión nacional e internacional.

En videoconferencia explicó que a pesar de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el efecto del near shoring o relocalización de los proveedores a sus mercados, esto "no fue suficiente para que los inversionistas catalogaran a México como uno de los principales objetivos de inversión". Haneine dijo que de acuerdo a las encuestas que realizaron los inversionistas muestran ser mucho más cautelosos, buscan territorios que les brinden seguridad, protección a las inversiones y disminución de riesgos.

Así como tasas y facilidad de pago de impuestos, capacidades tecnológicas y de innovación, capacidades de investigación y desarrollo, eficiencia del proceso legal y regulatorio, transparencia regulatoria y falta de corrupción, fortaleza de derechos de propiedad e inversiones, entre otros. Haneine comentó que entre los aspectos que favorecen a México son las tensiones entre Estados Unidos y China que refuerzan el posicionamiento de México ante el mercado estadounidense para trasladar su producción y atraer nuevas inversiones. Además de que se mantiene atractivo en términos de flujo de Inversión Extranjera Directa para Estados Unidos, Canadá y España que aumentaron su participación en el mercado mexicano, mientras que Japón y el Reino Unido la disminuyeron. "Para quien si seguimos siendo atractivos es para los inversionistas de América, pero no para los europeos ni asiáticos", explicó.

En términos de sectores mantiene su atractivo para bienes primarios, aeroespacial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, comercio, industria pesada, industria ligera y servicios financieros. Afirmó que si bien México subió su puntaje de 1.52 a 1.60 aún es muy bajo para poder subir y estar otra vez dentro del índice, ya que Brasil obtuvo 1.64 puntos y se colocó en el sitio 24. Para quien si seguimos siendo atractivos para los inversionistas de América, pero no para los europeos y asiáticos, recalcó.