México quedó rezagado en recuperación económica durante 2021

El lunes pasado el Inegi publicó la estimación oportuna del PIB en 2021 con un crecimiento de 4.8% con base en cifras originales, tasa muy inferior al 5.2% previsto por los especialistas del sector privado y muy por debajo del 6.3% proyectado por las autoridades hacendarias.

El rebote inercial fue insuficiente para resarcir la pérdida registrada un año antes producto de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. El crecimiento del 4.8% del PIB del año pasado apenas representó el 59% de la caída de 8.2% reportada en 2020.

Pero si además consideramos que en 2019 la economía también registró un retroceso de 0.2% resultado del cambio de gobierno federal, el rebote apenas alcanzaría a cubrir el 57% de la pérdida registrada en los dos primeros años de la actual administración.

Por el contrario, Estados Unidos, el principal socio comercial de México, informó que su economía había logrado un crecimiento de 5.7% el año pasado, con lo que habría superado en un 68% el terreno perdido durante 2020, cuando observó una caída de 3.4%.

Entre las economías que ya han dado a conocer de manera preliminar el comportamiento del PIB durante el año pasado, destaca el caso de China que informó un crecimiento de 8.1%, tasa muy superior al incremento de 2.3% de un año antes. En este caso, la actividad productiva no retrocedió, sino que se desaceleró respecto al crecimiento superior al 6% reportado en años anteriores.

En el caso de los países de la Eurozona se informó que su economía había logrado un crecimiento de 5.2% el año pasado, que si bien no compensó la caída de 5.9% reportado en el marco del estallamiento de la crisis sanitaria, si había logrado resarcir el 88% de la pérdida.

Al interior de la Eurozona, Alemania adelantó un crecimiento del PIB de 2.8% en 2021, lo que representó el 61% del retroceso de 4.6% observado un año antes.

En el caso de los países de América Latina todavía no se cuenta con cifras preliminares sobre el desempeño de sus economías, sin embargo, de acuerdo con las proyecciones más recientes de la Cepal, Chile sería la que reportaría el mayor rebote en 2021, con un alza de 11.8%, más del doble de la contracción de 5.8% registrada en 2020, seguida de Colombia con repunte de 9.5%, 40% por arriba de la caída de 6.8% de un año antes.

Entre las economías más grandes de la región, destaca el caso brasileño cuya actividad reportó una caída de 4.1% en 2020, que lograría superarse con un crecimiento estimado para 2021 de 4.7%.