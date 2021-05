México se compromete a recuperar Categoría 1 en aviación civil: SCT

El Gobierno Federal, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), está comprometido en cumplir con el sistema de vigilancia en materia de seguridad operacional, de acuerdo con las normas y estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y recuperar la Categoría 1.

"La AFAC aprovechará la disposición total manifestada por el organismo estadounidense para proporcionar su experiencia y apoyo, y continuar en los esfuerzos permanentes que realiza México, para resolver los hallazgos identificados, a fin de recuperar a la brevedad la Categoría 1", informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un comunicado. Por otra parte, informó que de acuerdo con el formato de revisión dispuesto por la FAA, un número importante de las evidencias documentales fueron entregadas durante las últimas tres semanas, por lo que es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad dichos testimonios.

Según la SCT, desde octubre del año pasado, especialistas internacionales en materia de seguridad aérea apoyó al gobierno mexicano para atender en tiempo y forma los hallazgos identificados por la auditoría de la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (FAA).

"La revisión fue aplicada en el mes de octubre, cuando la AFAC operaba apenas con una cuarta parte de su personal y en medio del importante rebrote de la pandemia de Covid-19. No obstante, esta dependencia actuó con responsabilidad para atender todas las observaciones presentadas por las autoridades norteamericanas". La dependencia explicó que, a pesar del fallo emitido por la FAA de reclasificar a México en la Categoría 2, la Agencia garantiza la seguridad y operación de los vuelos de aerolíneas nacionales hacia Estados Unidos.

La SCT subrayó que el fallo de la FAA no supone la cancelación de vuelos de México hacia Estados Unidos ni limitará operaciones. "Únicamente de manera temporal no se podrá aperturar nuevas rutas o frecuencias ni buscar acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas de ese país. Las aerolíneas nacionales operan en la actualidad con altos niveles de seguridad y calidad en el servicio, equiparables a los estándares internacionales de cualquier línea que vuela en el vecino país del norte", detalló.

Asimismo indicó que las actividades y operaciones en el espacio aéreo mexicano no sufren afectación alguna, al igual que las rutas nacionales e internacionales, ya que desde el año pasado fueron debidamente registrados los respectivos itinerarios. "La AFAC estima que la revisión puntual de las evidencias reportadas en la auditoría por parte de la FAA, permitirá un rápido retorno a Categoría 1, la cooperación y colaboración de ambas instituciones ayudará a que nuestro país recupere el nivel que le corresponde", reiteró la dependencia.