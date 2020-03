México, sexto país con más empleos turísticos en peligro por Covid-19

México es el sexto país con más empleos turísticos en peligro por la propagación del coronavirus, advierte el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a 200 líderes de las compañías del sector más importantes del mundo.

En una investigación publicada este miércoles, el consejo calcula que están en peligro 1.7 millones de puestos de trabajo que ofrece el turismo en México.

Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros establecimientos que producen bienes y servicios turísticos en el país dieron empleo a un total de 4.4 millones de personas de manera directa a finales del año pasado, lo que representó 8.9% del empleo nacional, según información de la Secretaría de Turismo (Sectur).

China es la nación donde hay más empleos turísticos en peligro con 25.6 millones, seguida de India con 9 millones y Estados Unidos con 4.7 millones.

Continúan Indonesia con 2.8 millones y Tailandia con 1.8 millones de puestos de trabajo, de acuerdo con cálculos del WTTC.

Ante la magnitud de la crisis sanitaria por el Covid-19, el organismo estima que 75 millones de empleos están en riesgo inmediato en el sector de viajes y turismo a escala global, en vez de las 50 millones de plazas que había previsto originalmente.

Durante 2020, el WTTC proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial pierda hasta 2.1 billones de dólares por la menor contribución de la industria de viajes y turismo.

En particular, calcula que Estados Unidos, Canadá y México pueden ceder, en conjunto, hasta 570 mil millones de dólares.

"La cantidad de empleos ahora en riesgo en el sector global de viajes y turismo es de 75 millones, lo que genera una preocupación real y profunda para millones de familias en todo el mundo. Esta nueva cifra, escalofriante, también representa la demora colectiva de muchos gobiernos de todo el mundo para reaccionar lo suficientemente rápido como para ayudar a un sector que es la columna vertebral de la economía global", manifestó Gloria Guevara, presidenta del WTTC.

La también extitular de la Sectur dijo que si no se toman medidas urgentes en los próximos días, el sector de viajes y turismo enfrentará un colapso económico, del cual tendrá que luchar para recuperarse y hundir en la deuda a millones de personas que dependen de él.

Desde su punto de vista, esto no solo tendrá un enorme impacto negativo en las principales empresas del sector en todo el mundo, sino que el "efecto dominó" también provocará pérdidas masivas de empleo en toda la cadena de suministro, afectando a los empleados y a los que trabajan por cuenta propia.

"Hacemos un llamado a todos los gobernantes para ayudar a promulgar políticas de apoyo, y sostener un sector que es una fuerza impulsora de la economía global y responsable de generar uno de cada cinco de todos los nuevos empleos", expresó Guevara.

La investigación realizada por el WTTC muestra que el turismo contribuye a 10.4% del PIB mundial y es directamente responsable de generar uno de cada 10 empleos en el mundo.