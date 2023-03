México sigue fuera del índice de inversión global

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Por segundo año consecutivo, México se mantuvo fuera del Índice global de Confianza de Inversión Extranjera 2023 de Kearney, al no ser de los 25 países más atractivos para desarrollar proyectos de inversión, aunque se coló al octavo lugar de países emergentes.

La última vez que la economía mexicana estuvo en el índice global de Kearney fue en el 2019 cuando quedamos en el lugar 25, a partir del 2020 dejó de estar dentro del ranking mundial, el cual lideran Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y China.

A pesar de ello, México logró ubicarse en el octavo lugar de la primera edición del Índice de Confianza en Mercados Emergentes de Kearney, al quedar atrás de China, India, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Tailandia, Arabia Saudita y Brasil.

Aunque en México se observan grandes oportunidades por la desviación de comercio de China, se "necesita impulsar el desarrollo de la infraestructura productiva para poder sostener su competitividad global en el comercio e inversión", dijo el socio director de Kearney, Ricardo Haneine.

"México ha limitado el atractivo potencial de los inversionistas debido a la falta de claridad en el manejo del sector energético. México a lo largo de la actual administración ha reducido los niveles de inversión y a la vez priorizado inversiones en infraestructura que no impulsan la capacidad productiva", expuso.

Lo que se necesita es enfocar los esfuerzos para recuperar la confianza de los inversionistas en México, pero también invertir en infraestructura productiva y retomar el mercado abierto para energías limpias y renovables.

Necesitamos por lo menos estar en 22% de Inversión Fija Bruta, respecto al PIB, porque la mayoría de las obras públicas en infraestructura que se promueven no impulsan la capacidad productiva.

De acuerdo con el estudio, hace falta integrarse aún más a los sectores tradicionales de la manufactura como el automotriz, eléctrico, electrónico, metal-mecánico y posicionarse en las nuevas tendencias como la electrificación de la industria de vehículos, expuso Haneine.

En general, en el mundo hay un continuo optimismo de los inversionistas, pero cierto riesgo de desaceleración, ya que de 76% subió a 82% el porcentaje de inversionistas entrevistados que planean aumentar sus inversiones.

México tiene el potencial para atraer alrededor 20 mil millones de dólares anuales en los próximos siete años, sin embargo, requiere de la infraestructura y energía para poder soportar la llegada de nuevos proyectos de inversión.

De lograrse "creo que por año, nos puede generar entre 1.5% y 2% de puntos adicionales del PIB", además de que puede llevar el comercio a 769 mil millones de dólares en el 2030, si se considera "el comercio integral, la capacidad instalada y la reconversión hacia las nuevas energías eso nos da ese potencial", afirmó.