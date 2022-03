México sin avances en igualdad de salario entre hombres y mujeres: BM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Durante el 2021, año de la recuperación económica global tras la recesión por la pandemia, México no mostró avances en igualdad de salario, pensión y licencia parental remunerada entre hombres y mujeres, según el Banco Mundial (BM).

Si bien se mantuvo en la misma posición con 88.8 puntos en promedio del indicador WLB que mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que inciden en las oportunidades económicas de las mujeres, continuó con bajas calificaciones en estos tres aspectos.

Para el 2021, obtuvo la misma puntuación que alcanzó un año antes cuando avanzó de 83.8 en 2020 a 88.8 en 2021 de calificación promedio al derribar restricciones legales para el progreso en las condiciones de las mujeres.

De acuerdo con el nuevo informe titulado "La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022", difundido esta mañana, no retrocedió en general en leyes y regulaciones que afectan el empoderamiento económico de las mujeres en nuestro país.

Pero, tampoco subió en las áreas con menor avance como fue el caso de parentalidad, en donde se examinan las leyes que afectan el trabajo de las mexicanas durante y después del embarazo, y licencia de paternidad remunerada, ya que la calificación de 60 no cambió.

Otra en donde es deficiente con 75 puntos, es en remuneración o paga que mide segregación o brecha salarial, al conservar la calificación obtenida en el reporte anterior.

En jubilación no mejoró los 75 puntos que tiene en la evaluación sobre el monto de la pensión y el riesgo de la pobreza de las mujeres durante la vejez.

Mantuvo 100 de calificación en movilidad que mide la libertad para decidir dónde vivir o viajar y con quién.

Presidente de Ucrania pide a la Unión Europea que autorice el ingreso del país "inmediatamente"

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, en una foto del 26 de febrero.

Para el trabajo en facilidades o restricciones para ingresar al mercado laboral logró seguir en 100 puntos.

En matrimonio, que evalúa las limitaciones jurídicas relacionadas con el matrimonio y el divorcio también sostuvo los 100 puntos obtenidos en la evaluación anterior.

Respecto al indicador del empresariado, que analiza las limitantes para iniciar o dirigir una empresa, tener acceso al crédito, firmar un contrato o registrar un negocio conservó los 100 puntos.

En activos, que tiene que ver con diferencias de género en cuanto a propiedad y sucesión se quedó con 100 de calificación que sacó en el WLB previo.

---América Latina

América Latina y el Caribe es la tercera región con mayor puntaje en el WBL 2022 con un promedio de 80.4 lo que representó 3.9 puntos por encima del global de 76.5.

De las 39 economías con puntajes superiores a 90, solo dos están en América Latina y el Caribe: Perú y Paraguay.

El Banco Mundial señaló que casi 2 mil 400 millones de mujeres en todo el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres.

En 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía. En 86 países, las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral, y 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.