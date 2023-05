"México tiene sólido crecimiento económico": Ramírez de la O

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Si no pasa otra cosa, el piso de 2.3% que alcanzó la economía en los primeros meses del año seguirá expandiéndose a lo largo del 2023 debido al comportamiento favorable del empleo, el consumo y la inversión, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

"La economía muestra, además, señales de dinamismo durante la primera mitad del año, así en el primer trimestre el Producto Interno Bruto creció 1.1% en comparación con el trimestre anterior. Con ello, la economía alcanzó un piso de crecimiento para todo el año, si ya no pasa más cosa, de 2.3%, el cual creemos que va a seguir aumentando con el buen desempeño del consumo, empleo y la inversión", estimó.

Al inaugurar la 32 Convención Anual de Aseguradores, Ramírez de la O destacó que México ha mantenido un sólido crecimiento económico y acumula seis trimestres consecutivos de avances positivos.

Lo anterior, destacó, en un entorno de incertidumbre por una posible recesión de la economía global, riesgos geopolíticos y la quiebra de algunos bancos regionales en Estados Unidos y Europa.

En ese sentido, el secretario de Hacienda federal descartó contagio alguno en México por las quiebras bancarias.

"No vemos en México un riesgo ante los acontecimientos bancarios en Estados Unidos. Si bien la banca tiene una participación extranjera importante, las principales fuentes de los bancos provienen de los depósitos de los hogares y empresas locales, lo que reduce los riesgos de liquidez para la economía en su conjunto", manifestó.



Balance de la economía y las finanzas públicas en México

Rogelio Ramírez de la O ofreció un balance de la economía y las finanzas públicas en los primeros meses del año y las perspectivas de cierre para el 2023.

En ese contexto, aseguró que México sorteó los choques con gran estabilidad, gracias a la solidez de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, la fortaleza de la demanda interna y la menor dependencia económica de Estados Unidos.

También defendió los proyectos de inversión del gobierno federal en el sur-sureste.

"Estamos invirtiendo en proyectos específicamente para reducir desigualdades sociales, económicas y regionales; los proyectos de infraestructura sur-sureste servirán para ampliar el mercado interno, expandir la frontera de México para que en el mediano plazo se comparta el desarrollo para un país más equitativo".

Al mencionar las reservas de las aseguradoras que ascienden a 5.6% del PIB, que las convierte en uno de los principales inversionistas institucionales del país, dijo que será importante para su futuro participar en la transición hacia una economía verde.