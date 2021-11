México tiene un '"gobierno chiquito con ingresos chiquitos", dice exsecretario de la OCDE

Los mexicanos sienten que tienen un gobierno grande, pero en realidad México tiene un "gobierno chiquito" si se considera el porcentaje de ingresos que recibe el erario como porcentaje del PIB, afirmó José Ángel Gurría Treviño.

El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo, expuso que el tamaño de los ingresos del gobierno es de 13% del PIB, pero si se le suma el petróleo llega a 17% del PIB, lo que no le es suficiente para atender los rezagos del país.

"México tiene un gobierno chiquito, ustedes a lo mejor sienten que el gobierno es muy grande y que anda por todos lados. ¿Por qué? Porque la fuente de ingresos del gobierno es solamente 13% del PIB y si le sumas el petróleo llega a 17% del PIB.

"El gobierno solo tiene el 17% del PIB, como una sexta parte del producto nacional del Producto Interno Bruto para administrar los gastos de salud, infraestructura, educación, agua, seguridad, policía, guardia nacional; la OCDE anda en 34%, el doble", dijo durante el Encuentro por México que realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

---"Quieren seguir con su 17%"

Aseguró que el problema es que el presidente ni los secretarios de Hacienda quieren subir la deuda. "Si le suman que el Presidente y los sucesivos secretarios de Hacienda, ahora el señor De la O, Herrera, Urzúa que son responsables desde el punto de vista fiscal, quiere decir que no quieren aumentarle mucho a la deuda y seguir con su 17%, un gobierno chiquito, no pueden hacer cosas", explicó.

Dijo que no sugiere aumentar de 17% a 50% del PIB, pero "entre 17 y 34% hay un muy buen espacio, y cada punto más quiere decir que se puede hacer una escuela más, se puede dar agua a un pueblo más, una carretera más" y mejorar el nivel de bienestar de las personas.

El problema actual es que México tiene casi la mitad de la población en pobreza, más del 60% de los trabajadores en activo son informales, hay baja productividad en el país, además de que el 42% del gasto en salud lo tienen que pagar los pacientes, aunque sean muy pobres, sobre todo en pago de medicinas, y en el 2021 la economía mexicana no recuperará el nivel del PIB que tuvo antes de la pandemia.

La administración actual debe dar recursos, "cheques" a quienes menos tienen y si quiere empezar por los adultos mayores está bien, "el problema es que es gobierno chiquito, ingresos chiquitos, eso impide que se pueda ayudar o apoyar de manera inclusiva inversiones de infraestructura para poder atender mejor a la población".

---Reforma energética

Gurría Treviño afirmó que si el gobierno quiere hacer una reforma energética que quiere cambiar todo lo hecho antes solo debe considerar que habrá costos.

"El fondo del asunto es confianza, confianza, confianza, es el respeto a los tratos y es una parte muy importante de los acuerdos, pero también si un gobierno decide que va a cambiar (la ley) entonces habrá consecuencias legales y financieras, las cuales habrá que afrontar", expuso.

Dijo que los inversionistas buscan estabilidad política y social, estabilidad y predictibilidad de las regulaciones. "Aquí son dos cosas diferentes, una es que una vez que se ponen regulaciones se mantengan y respeten y uno pueda tomar decisiones con base en la regulación de que así seguirán y cuando termine de construir la fábrica y empiece a operar esas sean las bases sobre las que se pueden operar".