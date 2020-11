México, una crisis humanitaria en el olvido, advierte la UE

La Comisión Europea incluyó a México en su lista de "crisis olvidadas", un dossier conformado por severas situaciones de conflicto de larga duración y caracterizados por la pérdida de viabilidad internacional.

En total, en la evaluación 2020-2021, el Secretariado General del ejecutivo comunitario identifica 17 crisis globales que han dejado de tener atención pública internacional. Éstas se han intensificado a causa de la pandemia por Covid-19 y sus perspectivas para el año entrante no son alentadoras.

"La evaluación de las crisis olvidadas busca resaltar las severas crisis humanitarias en las que las poblaciones afectadas no reciben o reciben insuficiente asistencia internacional, así como tienen poca o ninguna atención de los medios internacionales".

Cinco tienen lugar en Asia, entre ellas la regional con epicentro en Afganistán; la de tinte alimentario en Paquistán y el conflicto en el Estado Kachin en Birmania; y siete en África, destacando el choque violento que tiene lugar en el Sahel involucrando a Burkina Faso, Mali, Mauritania y Níger.

En Europa aparece en solitario el conflicto separatista en el este de Ucrania, mientras que en América Latina hay cuatro: el conflicto interno en Colombia, la crisis alimentaria en Haití, la de refugiados en el Caribe por los desplazados venezolanos y haitianos, y la de Centroamérica y México.

"En el Triángulo Norte de Centroamérica y México, el impacto humanitario de la violencia organizada generalizada es extremadamente alto en la población, con efectos similares a los causados por los conflictos", sostiene.

"Las crisis sucesivas de los últimos años, exacerbadas por las sequías relacionadas con 'El Niño', han afectado gravemente la situación de la seguridad alimentaria en la región".

Estima que antes de la aparición del nuevo corinavirus, 4.4 millones de personas padecían inseguridad alimentaria aguda, principalmente en el Corredor Seco de Centroamérica, en donde un millón de personas requieren de asistencia urgente.

Considera que Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador figuran entre los 15 países más afectados por eventos meteorológicos extremos; México se ve ocasionalmente afectado.

Sostiene que 1.7 millones de personas al año se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de emergencias por erupciones volcánicas, temblores, inundaciones, huracanes y sequías.

Precisa que en 2021, la Agencia de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea brindará apoyo para asistir a los más vulnerables ante el crimen organizado y la inseguridad alimentaria.

"Seguiremos supervisando y respondiendo a las epidemias. Los movimientos de personas, en particular de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, provocados por la violencia, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el malestar social, y los flujos migratorios mixtos masivos hacia México, serán supervisados y se abordarán las consecuencias humanitarias relacionadas en función de las necesidades evaluadas".

La información aparece en el documento de trabajo del Secretariado General de la Comisión Europea en el que reporta al Consejo Europeo sobre las directrices generales de las prioridades operativas para la ayuda humanitaria en 2021.

Sostiene que durante las últimas décadas las crisis humanitarias han aumentado de manera constante tanto en gravedad como en su complejidad, y estima que durante el año venidero la tendencia continúe.

Los conflictos siguen siendo el principal impulsor de las necesidades humanitarias, mientras que los desastres naturales están aumentando el grado de intensidad y su alcance.

Al mismo tiempo, la interacción entre conflicto e impactos climáticos están agravando las vulnerabilidades y las desigualdades existentes, en particular en las poblaciones más vulnerables. "La pandemia mundial Covid-19 empeoró aún más la situación, aumentando drásticamente el número de personas necesitadas", indica. A nivel global, más de 405 millones de personas en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria.

En el índice de gestión de riesgos (INFORM, por sus siglas en inglés), diseñado por expertos de la Comisión Europea para evaluar la capacidad de respuesta ante crisis humanitarias y desastres, se coloca a México en el escalafón 45, de una lista de 191 países que va de peor a mejor capacitado. Otorga al país el grado de "riesgo elevado".

Las peores notas de México las saca respecto a las capacidades para enfrentar peligros y fenómenos causados por la naturaleza o el hombre; notas similares a las de Turquía y Egipto.

Singapur, Finlandia y Noruega son los mejor capacitados para enfrentar vulnerabilidades, mientras que Somalia, Afganistán y Sudán del Sur son los peores.