México, uno de los mercados clave en América Latina para Lufthansa

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la aerolínea alemana Lufthansa Group, con 19 frecuencias semanales que unen a Cancún y la Ciudad de México con Frankfurt, Múnich, Viena y Zúrich.

"La sólida economía mexicana que abarca muchas industrias favorece no solo el crecimiento de Lufthansa, sino que hace de México un destino único tanto para viajeros de placer como de negocios", dijo Dirk Janzen, vicepresidente de las Américas de Lufthansa Group Passenger Airlines.

Desde mayo de 1966, la presencia de la aerolínea ha crecido y ahora ofrece 19 vuelos semanales con cuatro de sus aerolíneas: Lufthansa, Eurowings Discover, Austrian Airlines y SWISS operada por Edelweis.

La ruta Ciudad de México-Frankfurt es la más antigua y es operada diariamente con un Boeing 747-8.

Para complementar los vuelos diarios a Frankfurt, se reanudó la ruta a Múnich, operada con un Airbus A350-900, uno de los aviones de fuselaje ancho más avanzados y eficientes en consumo de combustible.

Este vuelo tiene tres frecuencias semanales y ofrece a los viajeros locales una puerta de entrada a Europa a través del aeropuerto de Múnich, uno de los más importantes del continente y centro de operaciones de Lufthansa.

De hecho, la aerolínea y el Aeropuerto de Múnich están celebrando el 20 aniversario de la apertura de la Terminal 2, la primera alianza entre una aerolínea y un aeropuerto para la creación de un centro de operaciones múltiple.

La aerolínea también tiene vuelos desde Cancún hacia Frankfurt, Viena y Zúrich con vuelos de temporada.

"Vemos un gran potencial en Cancún, ya que esta región es un destino turístico floreciente no solo de nuestros mercados de origen, sino de todo el mundo, y el Aeropuerto de Cancún está equipado para ser una puerta de bienvenida a México para los pasajeros de Lufthansa", dijo Alejandro Arias, director de Ventas para México y Centroamérica de Lufthansa Group.

Desde que terminó la pandemia, las aerolíneas del grupo han registrado un aumento en la demanda de pasajeros, ya que ahora pueden volver a viajar sin restricciones.

Lufthansa Group está invirtiendo 2.5 mil millones de euros en la transformación de sus productos a bordo, así como 2 mil millones de euros anuales, en los próximos 5 años, en la adquisición de más de 200 aviones, de los cuales, la mitad serán de fuselaje ancho.

----Lufthansa muda sus operaciones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles

Como ya lo había anunciado, Lufthansa Cargo, la división de carga de la aerolínea, iniciará operaciones este viernes 7 de julio en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para darle cumplimiento al decreto que prohíbe las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La aerolínea no necesitó una ampliación del periodo de transición ofrecido por el gobierno mexicano que ahora es hasta la primera semana de septiembre.

La aerolínea ya tiene los slots (horarios de aterrizaje y despegue) y transportación terrestre para operar los vuelos de carga desde el AIFA.