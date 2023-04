¿Mi celular es compatible con el chip de CFE?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Hoy en día contar con un teléfono celular no es un lujo, sino una necesidad debido al ritmo de vida actual. Estos dispositivos son necesarios tanto para la vida personal, como laboral o escolar, debido a que son el principal medio de comunicación con empresas, escuelas, compañeros de trabajo y familia, y porque concentran gran parte de la información personal de los usuarios.

Claro está que, para sacarle el mayor provecho a un smartphone, es necesario que este cuente con internet. Afortunadamente, hoy en día existen diversas opciones para que puedas tener internet móvil en tu dispositivo sin problema alguno.

¿Cómo instalar el chip de CFE con internet gratis?

Para tener acceso a la red 4.5G y a los servicios de llamadas y mensajes que ofrece este chip, la CFE publicó un video con los pasos a seguir para la instalación correcta de su SIM.

¿Cómo saber si mi teléfono es compatible con el chip de la CFE?

La CFE señaló que, para conocer la compatibilidad del chip con los distintos teléfonos celulares, es necesario tener a la mano tu código IMEI.

Si no lo tienes conseguirlo es muy simple, basta con marcar el *#06#. Ya que cuentes con este número, dirígete a la página de la CFE y en la parte inferior del sitio web, localiza el apartado de "Compatibilidad".

Ingresa los 15 números de tu IMEI, da clic en consultar, y la página te dirá si tu teléfono es compatible o no con las SIM de la CFE.

No todos los teléfonos móviles son compatibles con este chip, por lo que es importante corroborar que tu teléfono funcionará con la tarjeta SIM de la Comisión.

Modelos compatibles

Asimismo, la CFE dio a conocer un listado con algunos de los modelos de teléfonos compatibles con su chip:

Galaxy: S8 y S8+; Galaxy Note, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8 y A8+

Huawei: Mate 10 y Mate 10 lite

LG: G6 y G6 plus

Motorola: Z2 Force y G5 Plus

Sony: Xperia XZ Premium y Xperia XZ1

Apple: iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X y más recientes.

¿Cuáles son los paquetes de telefonía e internet de la CFE?

Individual: 30 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días.

Individual: 45 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días.

Individual: 100 pesos, incluye 20 GB, mil minutos para llamadas, 500 mensajes. Vigencia: 15 días.

Individual: 150 pesos, 8 GB, mil 500 minutos, 500 mensajes y vigencia de 30 días.

Individual: 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, mil mensajes y 30 días de vigencia.

Individual: 300 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, mil mensajes de texto y 30 días de vigencia.

Semestral: 400 pesos, 5 GB, mil 500 minutos, 500 mensajes y 30 días de vigencia.

Semestral: 800 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, mil mensajes, 30 días de vigencia.

Semestral: mil 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos y mil mensajes con vigencia de 30 días.

Anual: 700 pesos, 5GB, mil 500 minutos, 500 mensajes y 30 días de vigencia.

Anual: mil 400 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, mil mensajes y 30 días de vigencia.

Anual: 2 mil 100 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, mil mensajes y 30 días de vigencia.