Microsoft gana el juicio para la adquisición de Activision Blizzard

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- Microsoft tiene buenas noticias, la jueza Jaqueline Scott Corley falló a favor de la compañía para la compra de Activision Blizzard. Este es un avance para la firma de Redmond en la adquisición de Activision por 68.7 millones de dólares.



"En una decisión de 53 páginas, la jueza Jacqueline Scott Corley del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California dijo que la FTC no había demostrado que la fusión probablemente resultaría en una reducción sustancial de la competencia que perjudicaría a los consumidores", informó "The New York Times".



El fallo de la jueza le deja el camino libre a Microsoft para concluir la compra antes del 18 de junio, sin embargo, aún falta saber qué ocurre con el bloqueo de Gran Bretaña.



Compra de Activision Blizzard



Este fue uno de los juicios más importantes de la historia de los videojuegos. Después del interés de Microsoft por adquirir Activision Blizzard, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) presentó una demanda con el fin de impedir el plan de la compañía para adquisición por 68.7 millones de dólares.



De acuerdo con la FTC, la adquisición "permitiría a Microsoft suprimir a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su negocio de contenido de suscripción y juegos en la nube en rápido crecimiento".



Esto detuvo la compra por parte de la firma de Redmond pero, con el fallo a favor de Microsoft, ahora tiene parte del camino libre para concluir la compra antes del 18 de julio en el país estadounidense.



Sin embargo, aún falta conocer la postura de la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido, la cual mostró rechazo en la adquisición de Activision Blizzard y Microsoft ya que al igual que la FTC, consideraban que el acuerdo podría afectar negativamente el futuro del mercado de videojuegos.



Esta problemática debe resolverse antes en la audiencia que se llevará a cabo el 28 de julio.