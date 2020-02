Millennials, principales compradores de vivienda en 2020

La generación millennial está en su punto más alto y cada vez abarca más terreno en diversos aspectos del ámbito nacional. Uno de ellos es el sector inmobiliario, pues para este año se espera que más de la mitad de los compradores de vivienda pertenezcan a este grupo de edad.

Vivanuncios, portal inmobiliario de eBay, elaboró una investigación sobre la participación de los millennials en la compra de inmuebles para vivir, cuyo resultado fue que durante los próximos años ellos serán los principales compradores de inmuebles en México. Tan sólo en 2020, 63% de quienes adquieran una casa serán de esta generación.

El análisis también demostró que 46% de la fuerza laboral en México pertenece a la generación millennial y estimaciones del Inegi muestran que, para 2027, 75% de la fuerza laboral del país pertenecerá a este grupo.

La investigación fue presentada en la tercera edición de los Workshops Inmobiliarios 2020 en Guadalajara, evento que organiza Vivanuncios con la intención de capacitar a agentes inmobiliarios. El director general del portal, Roberto Esses, afirmó que los millennials están reinventando la manera en que se compra un inmueble; por ello, indicó, será necesario que los asesores se adapten a los requerimientos de este sector, con la mira de brindar la ayuda que demandan al momento de adquirir una propiedad.

Asimismo, expuso que la relevancia de los millennials en la compra de viviendas se ha observado desde hace cuatro años: entre 2016 y 2018, el segmento representó 33% de las ventas totales. Destacó también que el año pasado la importancia de esta generación se consolidó; datos del Inegi arrojan que 50% de los créditos Infonavit para compra se otorgaron a la generación millennial.

"Los millennials están reinventando el mundo laboral y están cambiando las fuerzas de consumo en todo el mundo (...) es la generación más hiperconectada, más tecnológica, y más educada de la historia", añadió.

Esses explicó que estas características los convierten en un grupo particular por atender y que, aunque no sea crea, sí se preocupan por su futuro: 72% de los millennials consideran muy importante comprar una vivienda y el promedio de edad en los compradores es de alrededor de 29 años.

El directivo detalló los tres factores principales que los millennials buscan al momento de adquirir una vivienda:



1. Buena ubicación que les permita estar cerca el trabajo

2. Seguridad en el barrio donde se encuentra la propiedad

3. Plusvalía



"Si bien los millennials son criticados por algunas actitudes, es la generación que toma la decisión de compra con la mayor información. Les importa mucho la proximidad a su trabajo, la seguridad en la colonia, y la plusvalía del inmueble", aseguró. También manifestó que los millennials se inclinan por viviendas usadas, ya que 67% de los miembros de esta generación tiene interés en apropiarse de un inmueble que pueda ser remodelado y así obtener una mayor plusvalía.



¿Cómo venderle a los millennials?

Vivanuncios también aconsejó a los asesores inmobiliarios que se capaciten y adopten sus métodos de venta de acuerdo con las necesidades de los millennials, debido a la relevancia de este grupo. Algo que los caracteriza es que son personas muy visuales, por ende, será importante incluir buenas fotografías de las propiedades, pues eso "hace que se detengan en un anuncio para informarse más", destacó.

Entre otras recomendaciones, Esses incluyó la reputación de las plataformas digitales, pues al tener acceso a la tecnología, los millennials tienden a investigar a las agencias inmobiliarias y a sus respectivos agentes.

Por último, sugirió que los agentes no se centren sólo en vender una propiedad, sino a lo que pasa alrededor de ella, porque esta generación se interesa mucho en "qué tan cerca de eventos vivirán, de restaurantes o de qué parques".

"Los agentes deben informarse, pues los millennials esperan que seas un experto y los lleves de la mano en todo el proceso de compra; además, deben hacer énfasis en los puntos que se interesan, como plusvalía, cercanía, vida social y diversión", dijo el directivo.