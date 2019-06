Millennials, una generación que depende de sus padres

En México, 47% de los millennials actualmente se dedica a estudiar, y de ese universo 75% aún recibe el apoyo de sus padres o familia para cubrir sus gastos escolares, de acuerdo con una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia.

De hecho, 63% de los consultados mencionaron que aún viven con sus padres a una muestra de personas nacidas entre 1980 y 1995.

El ejercicio sobre la generación Millennial en México buscó conocer a qué se dedican, hábitos de consumo y saber sobre su actual situación familiar y social.

El estilo de vida de los jóvenes encuestados con relación a la que vivieron sus padres se distingue principalmente por la formación de una familia, pues seis de cada diez millennials no tienen prisa por empezar una vida adulta como la sus padres. Por otra parte, para los millennials entrevistados, el número promedio ideal de hijos que las parejas deben tener es de 2.4.

Actualmente 52% de los millennials son solteros y sin hijos, 16% están casados, 13% vive en unión libre, 10% en una relación de noviazgo, 5% soltero con hijos, 2% en una relación abierta, y 2% divorciado, reveló De las Heras Demotecnia.

El estudio basado en 3 mil entrevistas presenciales en las principales ciudades del país arrojó que en cuanto a la manutención y mantenimiento de los hogares de los millennials, del núcleo familiar del que provienen, 33% asegura que tanto su padre como su madre trabajan, 29% mencionó que solamente su papá es quien trabaja, 12% respondió que su madre es quien trabaja y mantiene el hogar, y sólo 6% aseguró que otro familiar distinto a sus padres es quien mantiene el hogar.

ESCENARIO LABORAL

Además, la encuesta da a conocer que 18% de los millennials trabajan en la iniciativa privada, mientras que 11% lo hace por su cuenta, 8% se dedican a actividades del hogar, 7% trabaja como obrero, 5% labora en el sector público o gobierno, 3% está desempleado, 2% se dedica a la docencia, 2% mencionó ser empresario, 1% trabajador doméstico y 1% se dedica al trabajo en el campo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los millennials representan 46% de la población ocupada en el país. De estos, 51% de los jóvenes que laboran ganan hasta tres salarios mínimos al mes (7 mil 952 pesos), y apenas 4% de ellos perciben más de cinco salarios mínimos mensuales, es decir más de 13 mil 254 pesos.

En el ámbito laboral, la mayoría de los millennials (62%) concuerda que en un trabajo prefieren participar y colaborar, y no sólo que les digan qué hacer. Por su parte, 53% prefiere un empleo que los haga felices aunque no ganen mucho dinero.

La mayoría de los jóvenes encuestados por De las Heras Demotecnia aseguró tener una relación buena con sus padres, pareja y amigos, además de sentirse a gusto con su aspecto físico y sus estudios. Por otro lado, los rubros en los que no se sienten tan conformes es en su trabajo y en su situación económica.

Sobre la relación que tienen los millennials con el dinero, 54% prefiere gastar su dinero en experiencias y no en posesiones. Más de la mitad de los millennials consideran que las redes sociales son un instrumento poderoso para hacer escuchar su voz.

Como nativos digitales, la mayoría de los millennials hace uso de dispositivos electrónicos para mantenerse informado y realizar sus compras. De hecho, 48% de los encuestados utiliza el internet y redes sociales como fuente de información para conocer de lo que pasa en el país, 33% se informan a través de la televisión, 9% por periódicos y 5% por radio.