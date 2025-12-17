logo pulso
Millonaria subasta de centavos

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Washington.- Para aquellos que dijeron que el centavo de dólar ya no tenía valor: algunos coleccionistas discrepan.

De hecho, desembolsaron millones por los últimos centavos que circularon antes de que el gobierno estadounidense puso fin a la producción del centavo en noviembre.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos vendió 232 conjuntos de tres centavos por la asombrosa suma de 16.76 millones de dólares en una subasta el jueves pasado organizada por la Stack´s Bowers Galleries.

El conjunto número 232, que contenía los últimos tres centavos jamás fabricados, se vendió por 800,000 dólares. Ese postor también obtuvo los tres troqueles que acuñaron esos centavos de Lincoln.

John Kraljevich, director de numismática estadounidense en Stack´s Bowers, dijo que fue el tipo de subasta donde no se conoce el valor de mercado de los artículos hasta que la gente hace sus ofertas.

"He ayudado a subastas de monedas durante 40 años, y puedo decirles que nunca he visto algo como esto, porque nunca ha habido algo como esto", afirmó Kraljevich.

