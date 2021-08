Minera acusa a sindicato de impedir posesión de mina San Rafael

La empresa canadiense Americas Gold and Silver acusó al Sindicato Nacional Minero que dirige, Napoleón Gómez Urrutia de impedir que se asuma la posesión y libre acceso a la mina San Rafael, de Cosalá, la cual desde hace dieciocho meses se encuentra bloqueada, a fin de reiniciar operaciones y reactivar la económica de la región.

Dio a conocer que la compañía ha cumplido a cabalidad con los acuerdos suscritos, el pasado seis de julio, ante los titulares de las Secretarías de Gobernación, Economía y del Trabajo y previsión Social, en los que se contemplan la visita de inspección que se realizó a la mina para reiniciar lo antes posible con las actividades laborales.

A través de un comunicado, la empresa canadiense destacó que la visita de inspección concluyó en forma clara que no existen riesgos de seguridad industrial, ni operativa para el reinicio de las operaciones, como tampoco que los trabajadores estuvieran en condiciones laborales irregulares, como lo manifestó el Sindicato Nacional Minero.

American Gold and Silver hizo ver que jamás existieron razones o factores atribuibles a la compañía que justificaran el bloque que se sufre desde enero del 2020 y menos que se trate de una huelga como en forma engañosa a esgrimir el Sindicato Nacional Minero.

Hizo notar que la empresa minera de San Rafael, atenderá las recomendaciones y observaciones hechas por las autoridades federales en su visita de inspección, una vez que termine el bloqueo y se pueda proyectar nuevas inversiones para cumplir con la normatividad.

En el comunicado informó que se ofreció que para acelerar la reapertura se generaran más empleos, a los previstos inicialmente en el acuerdo, lo cual fue rechazado por el Sindicato Nacional Minero de Napoleón Gómez Urrutia.

La empresa minera destacó que al Sindicato Nacional de Trabajadores solo les interesa la situación que guardan catorce ex trabajadores que son los responsables del bloqueo a la mina de San Rafael, de Cosalá, sin importarles afectar al resto de los 300 trabajadores sufren problemas económicos con la paralización de las actividades.

Yasser Beltrán, delegado del Sindicato Nacional Minero y trece trabajadores de la mina San Rafael, fueron denunciados por la vía judicial, ante la Fiscalía General del Estado, por obstrucciones a las vías de comunicación y transporte, derivado del bloqueo que encabezaron a la mina San Rafael, en Cosalá.

La empresa Gold and Silver, los acusa, también, de ser los responsables del saqueo de material minero, mediante actos de violencia.