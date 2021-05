Modifica gobierno contrato con filial de Odebrecht firmado en sexenio de Calderón

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que el contrato que se tenía con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, para la entrega de gas etano era "muy lesivo" para el gobierno mexicano y para la empresa.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Pemex aseguró que tras la revisión preliminar de este contrato "ya quedaron resueltas" las desventajas que el gobierno mexicano tenía.

"Este contrato que era muy, muy lesivo para el gobierno mexicano y para la empresa Pemex, ya quedó resuelto con este acuerdo preliminar que se firmó con dicha empresa", dijo.

En Palacio Nacional, el titular de Pemex recordó que este contrato que se firmó con Braskem Idesa fue durante el sexenio de Felipe Calderón, para el suministro de gas etano, en el que se obligaba a Petróleos Mexicanos a entregar 66 mil barriles de etano que la empresa no tenía.

"Bueno pues en este caso no teníamos para atender nuestras plantas y ese compromiso quedó resuelto con el nuevo contrato, con el acuerdo que se hizo con esta empresa. Ahora ya no van a ser 66 mil barriles, van a ser 30 mil y solo por tres años a contrapelo del original que nos obligaba a 20 años".

Señaló que en el contrato original también se castigaba a Pemex con un 200% de penalización si no se entregaban los 66 mil barriles.

"Esto también se modificó y actualmente hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado, quiero decirles que si Pemex no cumplía entregando el etano, se pagaba 200%, pero si ellos no nos recibían etano, nosotros no podíamos cobrar un 30%. Actualmente la pena es equitativa, y bilateral , eso en cuanto a volumen".

Señaló que en cuanto el precio que se vendía, "estaba peor la cosa", pues señaló que se tenía que vender un 30% por debajo del precio internacional "o sea, le estábamos subsidiando a una empresa privada el etano".

"Actualmente se le vende al 100% del precio de la referencia internacional, y todo lo que tenía que ver con el flete, con la logística, la pagaba Pemex, ahora ellos tienen que pegar el flete, corre por cuenta y cargo de dicha empresa", agregó.