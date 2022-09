"'Montadeudas' afectan a población con menor educación financiera"

A-AA+

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que los fraudes con créditos exprés, tal es el caso de la modalidad de monta deudas o gota a gota, tienen impacto en la población con menor educación financiera.

"En algunos casos aprovechan el desconocimiento de los usuarios. En el tema de los créditos exprés al final acaban siendo un gran problema para la sociedad en su conjunto y para los grupos más vulnerables de la sociedad", dijo el directivo.

En la inauguración del primer congreso de educación financiera de la ABM, "¡toma el control de tus finanzas!", Becker insistió en la necesidad de reforzar la estrategia de divulgación de este tipo de información, además de llevar más productos financieros a la población que trabaja en la informalidad.

Ante el panorama, el presidente de ABM dijo que se reforzarán su campaña de prevención para usuarios de los bancos así como la población en general, en la cual el mensaje central será que no se comparta información ni datos financieros o bancarios para evitar caer en un fraude.

"Atraer a un mayor número de mexicanos al sector financiero formal se vuelve no solo una necesidad sino una posibilidad de mejorar la vida de los mexicanos, que es uno de los grandes retos que tenemos como país", dijo.

El presidente de la ABM dijo que entre los temas del sector con los que se busca llegar a un mayor número de población está la apertura remota de cuentas bancarias conocidas como N4, las cuales no tienen límites en depósitos mensuales; sin embargo, aún se analizan los controles y regulaciones que se deben cumplir en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros.

En tanto, también se trabaja con las autoridades financieras y educativas para llevar contenidos de educación financiera a los libros de texto en niveles básicos.

Para el representante de los bancos que operan en México, ante un universo de 2 mil millones de operaciones digitales que se tienen en el país en servicios financieros en línea, se deben reforzar las recomendaciones de mejor uso de este tipo de productos.

Por su parte, el titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Alfredo Federico Navarrete, dijo que además de los contenidos que ya se preparan para llevar temas de educación financiera a escuelas de educación básica en los cuales participa la dependencia, también se están elaborando materiales con esta información para beneficiarios de programas sociales.

"Los retos de nuestro país en materia de educación financiera no pueden ser abordados sólo desde la óptica de promover un mayor acceso al sistema financiero para grupos poblacionales de sectores tradicionalmente desatendidos; por el contrario, un reto de esta magnitud debe de abordarse desde sus diferentes dimensiones y emprender acciones concretas y coordinadas para atenderlas", subrayó.