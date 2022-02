Morena pide a SAT mayor control de fundaciones

La bancada de Morena en el Senado de la República solicitó a las autoridades del sector de Salud y al Sistema de Administración Tributaria (SAT) una mayor vigilancia y control en contra de las fundaciones y asociaciones civiles que ofrecen servicios médicos y que aseguran operan sin control en el país poniendo en riesgo a quienes recurren a dichos servicios y también evaden al fisco.

En un punto de acuerdo que se analiza en comisiones se exhorta a las secretarías de Salud, de Hacienda y al SAT en coordinación con los gobiernos estatales, realicen acciones de verificación a las asociaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de salud y clínica integral para que cumplan la normatividad en materia de salud y sus obligaciones tributarias y administrativas.

La senadora Claudia Balderas Espinoza recordó que en diciembre del 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en unas de las conferencias mañaneras este tema de las fundaciones y clínicas integrales de salud sin fines de lucro que ofrecen servicios a la población de escasos recursos a cambio de una remuneración accesible, pero que no son transparentes en el tema de los permisos ante el sector Salud y tampoco en materia fiscal.

Al respecto, en el punto de acuerdo se señala a fundaciones o asociaciones como "Gente de Luz" entre otras, a las que refirió que es indispensable que el gobierno federal realice una revisión y fiscalización de la forma en que están operando para garantizar la calidad de los servicios que prestan a la población que no tiene acceso a la salud pública.

"Que se revise la operación de dichas fundaciones que han sido objeto de denuncias ciudadanas para verificar que están operando dentro de los marcos de la ley y que los servicios que prestan son de calidad", expuso la senadora por Morena.

Argumentó que con ello se combatirá a la corrupción en el país, que ha sido una de las banderas del gobierno de la Cuarta Transformación.

Aclaró que el punto de acuerdo no busca descalificar a ninguna asociación, como se pensaba que era la intención del gobierno federal al regular el financiamiento de las asociaciones civiles en la miscelánea fiscal del 2022, sino contribuir al mejoramiento de los servicios de salud que ofrecen y transparentar sus operaciones en beneficio de la población de menores ingresos en el país.