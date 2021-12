Morena va por dar créditos de vivienda a trabajadores sin Infonavit

La bancada de Morena, a través del diputado Omar Enrique Castañeda González, propuso una iniciativa para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de establecer facilidades para que las personas que no tienen acceso a un crédito del Infonavit tengan la posibilidad de adquirir un hogar.

La propuesta plantea ampliar la base legal para que el Infonavit reasigne viviendas recuperadas a personas que no tienen acceso a los créditos del Instituto, quienes podrían acceder a un préstamo para hacerse de dichas casas.

De acuerdo con el Inegi, en México existen más de 6 millones 150 mil viviendas abandonadas, las cuales representan un problema porque pueden ser utilizadas por el crimen organizado. Por otra parte, el mismo Inegi señala que en todo el territorio nacional hay más de 15 millones de mexicanos empleados de manera informal, lo que les impide tener acceso a un crédito del Infonavit.

"Estamos proponiendo esta reforma a los artículos 34, 42 y 49 que permita al Infonavit que toda la recuperación de estas casas y en aquellos lugares que así pueda ameritarse, se abra la posibilidad para que personas que no cuentan con Infonavit puedan acceder a través del padrón de estas casas recuperadas de manera directa para hacerse de un patrimonio", señaló.

Subrayó que este beneficio va orientado especialmente a trabajadores independientes, a comerciantes ambulantes, "a gente que no cuenta con este servicio, pero que sí genera un ingreso que le pudiera permitir adquirir una de estas casas que han sido abandonadas y que el Infonavit recupera".

El legislador explicó que la propuesta surge de diversos foros donde ha escuchado las inquietudes de los ciudadanos, particularmente en su entidad, Durango, pero que se replican por todo el país.

"El tema de la vivienda en nuestro país ha sido una de las grandes acciones y situaciones desastrosas que ha tenido el viejo régimen, hay actualmente en México más de 6 millones de viviendas abandonadas que han sido producto del contubernio de malos empresarios con gobiernos municipales y estatales que han generado de esto solamente un negocio", concluyó.